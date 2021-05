Se desarticularon cuatro encuentros no permitidos

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Guardia Urbana recibió diferentes llamados por música elevada o encuentros no permitidos en distintos puntos de nuestra ciudad. En conjunto con Protección Vial y Comunitaria y Policía trabajaron para desarticular cinco encuentros no permitidos.En este sentido, en Avanthay al 400, se disuadió a siete personas de continuar reunidas dadas las prohibiciones de encuentros sociales. Una situación similar ocurrió en Brasca al 200 con otras 4 personas en horas de la madrugada.Asimismo, otro llamado al 105, el cual funciona de manera coordinada con el 911 de la Policía, advirtió de “una fiesta clandestina” en calle Geuna. Al acercarse al lugar, los efectivos desarticulan otro encuentro social de 6 personas. También, se actuó en otra denuncia de Gálvez al 1900.Por otra parte, en el accionar conjunto del Comando Unificado, tres personas, en diferentes barrios de la ciudad, fueron vistas caminando en horas de la madrugada sin poder justificar una tarea esencial. A todas ellas, se le notificó el incumplimiento de los artículos 205 y 239 y serán derivados a instancia judicial.En cuanto a los controles en la vía pública, tanto fijos como móviles, en la jornada del viernes, se informó a 15 ciudadanos sobre el incumplimiento de los mencionados artículos, dado que transitaban en vehículos sin poder justificar su presencia en la calle. Los mismos no respetaban el DNU 235/21 de aislamiento social, preventivo y obligatorio.CONTROLES ENESPACIOS PUBLICOSDurante el fin de semana, los equipos de trabajo de la Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria y Unidad Regional V de Policía, estarán en sectores estratégicos de la ciudad para efectivizar controles vehiculares, así como también en comercios de distintos rubros. En todos los casos se transmite el concepto sobre la necesidad de que las personas que se trasladen por la vía pública lo hagan solo si es absolutamente necesario, recordando que el objetivo es restringir la circulación de vehículos y personas por las calles para minimizar los índices de contagio de coronavirus.Asimismo, en la tarde del sábado y domingo, se implementarán operativos en fijos y móviles en espacios públicos, dado que la utilización de ellos es solamente para caminar, andar en bicicleta o hacer alguna otra actividad física individual sin poder quedarse en los mencionados lugares.Recordemos que desde la semana pasada se implementó un nuevo sistema de patrullajes con 18 motos que se componen con 10 de la GUR y 8 de Protección Vial y Comunitaria que se suman a los móviles de ambas áreas y a los de la Policía de la Provincia de Santa Fe, para hacer más dinámicos los operativos.BAJA EN LA CIRCULACION“Notamos que bajó muchísimo la circulación en estos días”; contó el secretario en Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, quien destacó la labor del Comando Unificado “que tiene como objetivo la prevención en seguridad, por eso este tema tampoco se deja de lado en el trabajo diario”. También mencionó que “se trabaja en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. La policía ante cualquier anormalidad, encuentro no permitido, le da aviso al Fiscal de turno para poner en práctica lo que dice la normativa nacional y provincial. Es el último eslabón de control social”.