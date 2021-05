Los rafaelinos aprovecharon el sábado para salir a pasear

En medio de una segunda ola de Covid que golpea con fuerza a Rafaela, y mientras aún rige el confinamiento estricto dispuesto por el Gobierno nacional, los rafaelinos salieron este sábado por la tarde con cierta timidez a disfrutar de los espacios públicos y sacar a los chicos a "gastar" energías. Esas fueron las postales que se pudieron observar en los canteros de la prolongación de bulevar Lehmann rumbo al autódromo, un área con menos tránsito vehicular que muchos aprovechar para caminar, correr o bicicletear con los niños y en algunos casos acompañados de las mascotas perrunas.La temperatura no ayudó demasiado con 17° de promedio entre las 15 y las 17 horas, con un sol algo remolón. "Está fresco, pero la tarde es luminosa, me conformo con que los chicos se cansen un poco en el pasto fuera de casa y vuelvan con menos energía", dijo un papá que jugaba con dos de sus hijos en los anchos canteros de bulevar Lehmann pasando el cruce del ferrocarril. "No podemos estar todo el día encerrados en casa, nos peleamos, necesitamos oxigenarnos afuera. Volver un bañito caliente y ya es de noche", agregó.Justo ayer se registró el récord diario de casos positivos de Covid en esta segunda ola en Rafaela: 160. Desde el martes 18 de mayo hasta ayer la ciudad acumula 1.409 contagios lo que también se convierte en un condicionante para que algunos elijan quedarse en casa para no correr riesgos.El decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández, que rige hasta este domingo inclusive -y también el fin de semana próximo- establece que "podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular (entre las 06:00 y las 18:00)". Además aclara que "en ningún caso se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia".En este marco, la Plaza 25 de Mayo que a veces luce colmada esta vez mostraba una escasa presencia de personas. Y la Ciclovía sur, la favorita de muchos para caminatas recreativas o correr, estuvo lejos de esos sábados a la tarde donde no parece alcanzar el espacio. Los bochófilos brillan por su ausencia y tampoco se juntan los adolescentes en una ronda de mate no compartido.El DNU nacional dispone también que "las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios". En este caso, varios comercios tenían cola de personas esperando por su atención mientras patrullas de fuerzas de seguridad del Municipio o la Provincia se dejaban ver por todos lados en recorridas interminables.