El socialismo se mostró unido y ratificó su pertenencia al Frente Progresista

El Partido Socialista (PS) de Santa Fe dio muestras de fortaleza y unidad, y ratificó su posición de consolidar y ampliar el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) de cara a las elecciones de medio término, durante el XI Congreso Provincial Extraordinario que se desarrolló el viernes de manera virtual con la participación de más de 450 delegados y delegadas y más de 500 militantes.El encuentro del máximo órgano partidario fue encabezado por el secretario General del socialismo santafesino, el diputado nacional Enrique Estévez, y contó con la presencia de los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; de Pueblo Esther, Martín Gherardi; de San José del Rincón, Silvio González; y de Recreo, Omar Colombo; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Pablo Farías; el exgobernador Antonio Bonfatti; las diputadas provinciales Clara García, Claudia Balagué, Erica Hynes, Lionella Cattalini, Gisel Mahmud, Rosana Bellatti, María Laura Corgniali y Lorena Ulieldín, los diputados Joaquín Blanco, José León Garibay, Esteban Lenci, Pablo Pinotti, y Nicolás Aimar; los exministros Rubén Galassi, Miguel Cappiello y Angel Sciara; Juan Carlos Zabalza; las concejalas de Rosario Verónica Irizar, Mónica Ferrero y Lorena Carbajal, y los ediles de Santa Fe, Laura Mondino y Paco Garibaldi, entre otros dirigentes de toda la provincia.Al iniciar el encuentro se realizó un emotivo y conmovedor homenaje a Miguel Lifschitz (ver aparte), fallecido el pasado 9 de mayo. En ese marco se lo nombró junto a Hermes Binner y Elida Rasino (quienes también murieron en el último año) como presidentes honorarios del Congreso. A continuación, la médica epidemióloga Analía Chumpitaz fue designada para presidir las deliberaciones, en reconocimiento a las y los trabajadores de la salud que están poniendo el cuerpo denodadamente desde hace más de un año para atender las consecuencias de la pandemia y cuidar a la ciudadanía.“En este contexto de pandemia, donde atravesamos una crisis social, económica y educativa sin precedentes, estamos convencidos que la mejor herramienta para llevar soluciones a la ciudadanía es seguir construyendo un frente progresista programático con los partidos políticos y organizaciones sociales con los que venimos transitando el mismo camino desde hace décadas, y a la vez ampliar a más sectores que compartan los mismos objetivos y valores que encarnamos”, coincidieron. “Desde el dolor por la reciente pérdida de Miguel, y la de Binner el año pasado, es que queremos honrar su legado con la firme convicción de seguir trabajando por un proyecto político que lleve a la realidad los sueños y las necesidades de cada santafesino y santafesina, como lo hicimos con los gobiernos provinciales desde 2007 a 2019”, afirmaron.En tanto, se destacó la labor legislativa del socialismo, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, que durante esta pandemia trabajó escuchando a todos los sectores afectados, presentando iniciativas y elaborando proyectos para atender las necesidades y las urgencias de las y los santafesinos.Al momento de las definiciones, el Partido Socialista llamó a “sembrar esperanzas en este 2021 y construir una alternativa progresista y humana para la provincia de Santa Fe”. En este sentido, resolvió ratificar la integración del FPCyS para las próximas elecciones y abrir el diálogo con la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Demócrata Progresista (PDP), a Creo, al GEN, y Libres del Sur para seguir consolidando la herramienta electoral, pero también buscar su ampliación, con la convocatoria a otros espacios afines y personas independientes con vocación de transformar la realidad, dentro de acuerdos programáticos.AL FRENTE CON CONVICCIÓNY COHERENCIAA la hora de los discursos, el secretario General del PS, Enrique Estévez, recordó que el socialismo hace 20 años que ratifica en los congresos su pertenencia al frente progresista y señaló: “Tenemos la obligación de poder dialogar con la voluntad de ponernos de acuerdo entre argentinos y argentinas para fortalecer la posibilidad de discutir los grandes cambios que tenemos que hacer en nuestro país”.“El Socialismo demostró que muchas cosas que parecían imposibles en nuestro país, son posibles. Sabemos gobernar, siempre con honestidad y humildad, y hemos transformado el Estado y la vida cotidiana de la gente”, destacó Estévez, y disparó: “Vamos a fortalecer una alternativa a este gobierno provincial actual que la mejor política pública que ofrece es un plazo fijo, y no hay nada más conservador en una pandemia que tener un plazo fijo”.Por su parte, la presidenta socialismo a nivel nacional, Mónica Fein, señaló: “Estamos atravesados por el dolor, pero el legado de Hermes, Élida y Miguel nos ilumina para decirles a las santafesinas y los santafesinos que hay un futuro y que estamos juntos. Pero la unidad requiere diálogo y requiere que nos escuchemos. El socialismo está dispuesto a construir una alternativa que les dé esperanzas a los y las argentinas. Y Santa Fe es un ejemplo que miran desde el resto del país. Tenemos que decirles puede haber menos relato y más verdad; que vengan y vean los hospitales, las escuelas, los programas culturales, la participación”.“Queremos construir una alternativa progresista para la Argentina y para eso vamos a hablar con todos y todas; no le tenemos miedo a dialogar porque tenemos claro nuestros valores. Ojalá que este debate que hoy damos en Santa Fe se proyecte a todo el país, que generemos el diálogo necesario para conformar una alianza capaz de transformar la realidad”, agregó.A su turno, Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe, señaló que “la unidad no debe ser solo declamativa y para eso hay que aceptar la diversidad, aceptar las diferencias, aprender a escucharnos. El partido debe recuperar su vida orgánica, el debate permanente, el ida y vuelta entre los centros socialistas y las autoridades partidarias, y promover la inserción en las instituciones y el diálogo con referentes de otros partidos, de los empresarios y sobre todo, de los trabajadores”.“Un frente es una posibilidad de arribar a un gobierno, pero no podemos perder el norte”, advirtió. “Sigamos en el Frente Progresista, fortalezcamos a los partidos que lo integran porque nadie sobra. Si alguno se quiere bajar de la planchada será su decisión; si alguno se quiere subir, que sea con nuestros valores y proyectos, con lo que está plasmado en nuestros planes estratégicos, nuestros programas, nuestras leyes, nuestras gestiones”, sostuvo.Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, expresó: “Hay que poner en acción el partido porque el momento así lo necesita y porque tenemos mucho para dar. Somos un proyecto común, de los valores colectivos de justicia, igualdad y transparencia”. Y agregó: “Tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros, tenemos que caminar juntos; el desafío es enorme”; y parafraseando a Lifschitz, concluyó: “Hay que salir a la cancha con mística, fuerza y unidad”.En tanto, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, recordó que llegó a la política de la mano de Lifschitz, Binner y Bonfatti, que lo convocaron para trabajar por su ciudad. Y recordó a continuación: “Volvimos a ganar la ciudad más peronista de la provincia de Santa Fe con el 65% de los votos, y eso lo logramos trabajando, caminando la calle, con unidad, hablando con la gente. Es lo que tenemos que hacer para recuperar el mando de la provincia de Santa Fe”. “Sigamos construyendo un Frente Progresista con unidad y con buenas personas”, e instó a sumar a “independientes que quieren trabajar e involucrarse en la política para mejorar las cosas y hacer una sociedad mucho mejor”, finalizó.Este año se elegirán en Santa Fe tres senadores y nueve diputados nacionales, y 14 intendencias, y renovarán la mitad de los integrantes de los concejos municipales de 57 ciudades, y las comisiones de las 308 comunas.