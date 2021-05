Triste historia del caminante. GIMNASIOS ABIERTOS

Que difícil es caminar cuando no tienes tus zapatos y atendiendo a una orden, el caminante decide caminar igual. El sabe de caminos, destinó su vida a caminar, pero lo que no sabe aún, es la adversidad que enfrentará. Está convencido que su único problema son los zapatos, por cierto, prestados para entender como se camina con ellos. No tienen su orma, son más pequeños. Comienza a tener dolores en sus pies, pero continua cuesta arriba porque sabe caminar. Iluso, confía mucho en su andar. Ingenuo del camino nuevo las piedras y los arbustos espinosos le juegan una mala partida. La senda se vuelve fangosa casi tanto como arena movediza. Luego de desandar por varios meses encuentra un destino nuevo, un camino que cree conveniente. Como por arte de magia, ingresa en un destino blanco y gélido, mira a su alrededor y es blanco y tormentoso, frío y con dolor, no quiere seguir más. Y les pide a gritos al escritor que termine con su tortuosa narrativa. Por favor, basta.

Ese es el camino de todos los propietarios de gimnasios. Esos son los zapatos penosos que les pusieron, sin condición.

Hace mas de un año sufrieron restricciones, es el mismo tiempo donde también, cerraron sus puertas para afrontar la ayuda a la crítica realidad pandémica. Con 3 meses de cierre tuvo lugar el cierre definitivo de 23 gimnasios en Rafaela. Los supervivientes, después de un tiempo, volvieron a la nueva modalidad de trabajo, con el 30% de su capacidad, creando protocolos a conciencia, trabajando con responsabilidad. Y, cuando creían que nunca volverían a cerrar, después de un año perdido, con créditos a pagar, vuelve el cierre de los gimnasios.

Estadística: no existe un usuario de gimnasio utilizando una cama en el hospital.

Información: existen 11.000 contagiados en nuestra ciudad, 31.000 vacunados, la proyección indica que podemos en las próximas semanas llegar a 40,000. Se vacuna actualmente 200 personas por hora, van a vacunar sábados y domingos, aparentemente llegan más vacunas.

Anhelo: una masa crítica vital y vacunada.

Información principal: los gimnasios siguen cerrados.

Experiencia y ensayo preliminar: el deporte distrae, la actividad física es preventiva, ayuda.

Simplemente, gracias por el dialogo, gracias por ser asiduos concurrentes de actividades en gimnasios, gracias por ponerse nuestros zapatos y buscar una salida, gracias por el pedido elevado, las propuestas trasladadas. Ese es el camino. Dialogo por sector, seguir solucionando errores, inconvenientes. Y en el ingenio se ve el camino. Los gimnasios ayudan a distraer en estos momentos donde todos están sin ánimos, con encierro, sin vida. Y, paradoja del destino, el gimnasio ofrece vida, distracción, cansancio para ir a sus hogares y cumplir con la sociedad, el gimnasio te da fuerzas para continuar, para vivir, porque da vida, te hace respirar. Gimnasios abiertos, vida asegurada.