Boca: buenas noticias

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El mediocampista Edwin Cardona podrá estar presente en el partido en el cual Boca se enfrentará a Racing por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol porque, si bien fue citado para la Selección de Colombia, la convocatoria no es para las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Catar 2022 sino que la misma es para la Copa América.De esa manera, el técnico Miguel Ángel Russo podrá contar con el futbolista colombiano en el encuentro que se llevará a cabo el próximo lunes a las 15:00 en el estadio San Juan del Bicentenario con arbitraje de Darío Herrera.El principal inconveniente para Boca será más adelante debido a que el jugador estará con Colombia en la Copa América y, depende de cómo le vaya al equipo cafetero en el certamen, Cardona podría regresar muy cerca de la reanudación de la Copa Libertadores ya que el torneo de selecciones culminará el 10 de julio y cuatro días más tarde arrancarán los octavos de final del campeonato continental.El futbolista colombiano participó del entrenamiento que el plantel de Boca realizó este viernes en el predio que el club tiene en Ezeiza y estará presente frente a Racing, pero el que no podrá participar de ese partido es Agustín Almendra.El juvenil sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y se estima que Julio Buffarini podría ingresar por él, por lo cual Nicolás Capaldo pasaría al mediocampo, mientras que otra opción es que entre Jorman Campuzano que fue el que lo reemplazó a Almendra cuando salió lesionado en el encuentro frente a The Strongest.El probable equipo de Boca que pondría Russo frente a Racing formaría con: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo o Julio Buffarini, Nicolás Capaldo o Jorman Campuzano, Alan Varela, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez.