Se juega la final de la Champions

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Manchester City, en la despedida del delantero Sergio "Kun" Agüero, y el Chelsea, con la alternativa del argentino Wilfredo Caballero en el arco, se enfrentarán este sábado en la final de la Liga de Campeones, que se disputará en Portugal y con más de 15 mil personas en las tribunas.El encuentro se jugará en el estadio "do Dragao" de la ciudad de Porto, a partir de las 16:00 (hora argentina), con arbitraje del español Antonio Miguel Mateu Lahoz y televisación de ESPN.Esta final estaba programada originalmente en Estambul, pero las restricciones producto de la pandemia no permitían público en los estadios allí, por lo que la UEFA resolvió volver a Portugal, como la temporada pasada, para poder devolver ese escenario único.Estadio: do Dragao (Porto, Portugal). Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (España). Hora: 16:00 (hora argentina). TV: ESPN.Éderson Moraes; Joao Cancelo, Rúben Dias, John Stones, Kyle Walker; Rodrigo Hernández, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Phil Foden, Ilkay Gündogan y Riyad Mahrez. DT: Pep Guardiola.Edouard Mendy; Antonio Rüdiger, Thiago Silva, César Azpilicueta; Ben Chilwell, Jorginho, N Golo Kanté, Reece James; Mason Mount, Kai Havertz; y Timo Werner. DT: Thomas Tuchel.