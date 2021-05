Robaron $39.000, dólares y euros en una vivienda

Personal policial de la Comisaría 1ª -incluyendo a su jefe-, sorprendió a un sujeto saliendo de una propiedad sita en calle Belgrano al 700, dándole en forma inmediata la voz de “Alto Policía”, dándose a la fuga el mismo y siendo perseguido a pie por calle Belgrano hacia el oeste, recibiendo colaboración de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Operativa de Rafaela, lográndose la aprehensión del mismo en la intersección de calles Constitución y Belgrano, siendo aproximadamente las 15:05 de la jornada de ayer.

Al sujeto se lo identificó como Juan Luis M. de 18 años, domiciliado en esta ciudad. Por su parte la víctima fue identificada como GL, de 53 años.

Al sujeto imputado en este hecho se le secuestró una billetera que en su interior contenía documentación varia, la suma de $ 550, 100 dólares estadounidenses y un billete de 20 euros.

Además, desde un bolsillo del pantalón del sujeto, se le hallaron $ 460, luego en otro fajo $ 31.810, y en el otro fajo $7.200; siendo en total $39.000.

Posteriormente se constató en el interior de una mochila que transportaba, una notebook de color negra, marca Lenovo; otra notebook de color gris y negra, marca Toshiba; una tablet de color negra, con funda simil cuero de color negra, marca Amazon; auriculares con micrófono, un cargador marca Samsung y un juego de tres llaves de color dorado.

Se dio cuenta de lo sucedido a la Dra. Fabiana Bertero, fiscal en turno del MPA quien dispuso la detención comunicada del malviviente y su traslado a la Alcaidía de la Unidad Regional V.



DECLARACIONES

DE LA VICTIMA

La víctima de este suceso, identificada como GL, dialogó con este Diario, manifestando que, “quien actuó en el hecho fue el jefe de la Comisaría 1ª, Javier Cabral, que salió de un domicilio aledaño a mi casa donde existe una agencia de seguridad privada, y se dio cuenta que de mi casa salía una persona que no era de mi casa con una mochila”.

Así las cosas prosiguió: “Le dio la voz de alto y el sujeto salió corriendo pero luego fue detenido en Constitución y Belgrano por otro personal policial”, señaló.



APARECIÓ CEMENTO

ROBADO

Autoridad de la Subcomisaría 1ª tomó conocimiento sobre un suceso delictivo, y en la calle Bartolo Manera al 2500 un hombre de 49 años de edad dio cuenta de que notó la falta de 18 bolsas de cemento y una carretilla, y al respecto se supo que en un zanjón sito en el cruce de las calles Santiago del Estero y Balbi había elementos de construcción abandonados.

Consecuentemente, se contabilizó el secuestro de cuatro bolsas de cemento y una carretilla, y se las trasladó a sede policíaca donde quedaron en carácter de depósito.

Por otra parte, más tarde en el lugar antes descripto entre la maleza se concretó el hallazgo de otras dos bolsas de cemento, y minutos después en una zanja de la calle Aconcagua -a 50 metros al Norte de la intersección con calle Manera-, fueron secuestradas otras tres bolsas del citado material. En definitiva, se trabaja en pos de tratar de esclarecer lo ocurrido, adelantó LA OPINION online.



CAJONES DE ABEJAS

Cuando personal de la Subcomisaría 4ª de Eusebia se hallaba en la esquina de las calles Alvear y Belgrano, fue interceptado por un vecino quien manifestó que en el domicilio de Gustavo C. se encontraban los cajones de abejas que le habían sustraído el pasado 17 de este mes, desde un camino perdido en la localidad de Colonia Bicha.

También dijo que se había comunicado con agentes de Los Pumas, con sede en Sunchales, por lo que posteriormente se dio inicio a un trabajo en conjunto, luego de que los uniformados locales llevaran adelante una labor de vigilancia a fin de evitar que las pruebas desaparezcan.

Así las cosas, se concretó una requisa en el domicilio indicado por el exponente, y en el patio fueron hallados 88 cajones de abejas vacíos, presentando signos de adulteración y resultando los elementos malhabidos.

En consecuencia se procedió al secuestro del material, a la vez que en boca de Gustavo C. se escuchó que los cajones estaban allí porque habían sido llevados habían sido llevados por un sujeto, al que identificó con un apellido que comienza con la letra B., para ser pintados.