Boomerang de carteleras

¡Hola Amigos! La semana pasada se conmemoró el día del Cine Nacional. El 23 de mayo se rinde homenaje a la primera película argentina, estrenada en 1909. "La revolución de Mayo" fue la iniciadora de una muy fructífera y rica historia de títulos, actores, productores y directores criollos. La huella eterna que deja el cine nuestro a su paso tiene innumerables ejemplos del excelentísimo trabajo realizado. Personalmente elegí títulos que no fueron promocionados hasta el cansancio por los medios interesados, sino que tuvieron un impacto notable en mí y en mi manera de recibir la propuesta y las emociones que traen consigo. Quise hacer una selección que tal vez no las viste, o no las recordás. Pero al darle play, déjate llevar por la idea y la emoción de estar viendo una producción de acá, pensada por y para argentinos e inspirada en nuestras realidades.(1995, Drama, argentina) 100 minutos +16 Youtube/on demandUna de las tantas joyas ocultas que encontré durante mi adolescencia haciendo zapping hasta caer en el canal volver. Aquí tenemos un joven mapuche que viaja a Buenos Aires para reclamar sobre los problemas de su comunidad, el hambre y los derechos sobre sus tierras. Al llegar a la centralizada ciudad, no sólo se encuentra con la contaminación de los caños de escape, sino que también debe enfrentarse a la nueva ley de la selva urbana y todo lo que eso conlleva. Más allá de eso, siempre hay una luz en el camino y recibe la ayuda de un buen hombre, que también debe luchar contra sus propias incertidumbres y cuestiones. Un viaje en el tiempo a la década del 90 en muchos aspectos, pero también se tocan temas muy actuales e históricamente latentes, lo cual hace atemporal a esta historia. Agradezco no haber seguido cambiando de canal cuando encontré este sensible relato.(1996, comedia dramática, romántica, argentina) 100 minutos +13 Youtube/on demandHermosa comedia barrial, mágica y bien autóctona de las costumbres barriales porteñas. Luis Brandoni es Pirucho, un tanguero nostálgico que se enamora de una vecina y emplea métodos tradicionales y hasta sobrenaturales para conquistarla. Cada personaje que aparece se asemeja a alguien que conocemos o conocimos en nuestras propias vidas. Me encantó el personaje emocional y sensible que logra Brandoni y hasta tenemos apariciones fantasmales de Gardel que se muestra como un genio hecho y derecho, y al mismo tiempo, con mucha nostalgia, nos hace entender que el tango ya dejó sus épocas doradas para pasar a ser casi un recuerdo vivo solamente en sus últimos intérpretes.(2009, drama, argentina) 104 minutos +13 Stremio/YoutubeLa belleza se viste de simpleza y profundidad a la vez. Se siguen tocando temas socioculturales muy fuertes y que llaman a la reflexión durante y después de ver esta peli. Anita es una chica con síndrome de down que vive con su mamá Dora, quien el 18 de julio de 1994 sale a hacer un trámite a la AMIA y no vuelve nunca más. A partir de acá, nuestra protagonista inicia una aventura necesaria para lograr saber que pasó y como sigue su vida a partir de ese momento. En su búsqueda, se encuentra con diferentes personas y situaciones que la van acercando a nuevas realidades y experiencias. Hay que verla para saber qué pasa con esta dulce chica que sólo quiere volver a la felicidad que una bomba le arrebató.(2005, comedia, acción, policial, argentina) 110 minutos +13 Stremio/YoutubeSúper divertida y eficiente comedia de acción que me mantuvo siempre atento a todo lo que pasaba. Nuestro cine creo que tiene la cualidad de dar justo en la tecla con respecto a los tópicos tan nuestros que se abordan. Diego Peretti es Mariano, un psicoanalista que, luego de un accidente automovilístico debe realizar tareas comunitarias. Una de ellas será atender a Alfredo, un inspector de la Policía Federal hecho pedazos debido a la infidelidad de su mujer. La improvisación y el disparate comienzan cuando las sesiones se improvisan en medio de las investigaciones que realiza el personaje encarnado por Luis Luque. Sin darnos cuenta casi, vemos como se van convirtiendo en una dupla en contra del delito y a favor de la cordura, aunque los peligros y los giros inesperados tienen planes diferentes para estos dos particulares personajes. Un nuevo clásico de culto a mi criterio. Para volver a ver siempre que se pueda.(1984, bélica, histórica, drama, argentina) 104 minutos. +16 Stremio/YoutubeEste título me lo recomendó mi papá hace mucho tiempo ya. La vi de adolescente y me impactó. Estrenada apenas pasados 2 años de culminada la guerra, todavía con la herida muy abierta y sangrante. Con un enorme reparto que invita a acomodarse en un lugar cómodo de nuestro hogar, se narra la historia de 3 jóvenes de 3 clases sociales diferentes que son enviados a combatir a Malvinas. No solo se muestra lo que significa para cada uno, sino que nos transporta a sus antes y después de una manera cruda pero real. Sigue doliendo ver lo que significó este evento en nuestro país y su gente. Sirve como documental para entender más lo que significa, para una sociedad y su gente, entrar en un conflicto de esta magnitud. No hay ganadores en ningún bando, nadie es feliz luego de estos hechos.