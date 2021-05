Adjudicó la construcción del segundo edificio de su campus

El jueves 27 de mayo, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) procedió a la firma del contrato de ejecución de obra a partir del cual, comenzará la construcción del segundo edificio de su Campus Universitario en el predio ubicado sobre Ruta Nacional 34, en el suroeste de esta ciudad. A través de una teleconferencia encabezada por el Rector, Dr. Rubén Ascúa, se comunicó que la empresa PECAM S.A. resultó adjudicataria de esta obra por un importe total de $313.643.332,68 en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 01/2020 convocada en octubre de 2020 y cuya apertura de sobres se realizó en diciembre de ese mismo año.Participaron del encuentro, el secretario de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación, Lic. Jaime Perczyk; el intendente de la Ciudad de Rafaela, Arq. Luis Castellano; el senador Provincial por el departamento Castellanos, CPN Alcides Calvo; y el representante de la empresa PECAM S.A., Ing. Gustavo Griot. Entre las autoridades universitarias se encontraron el secretario Administrativo, CPN Héctor Michelutti; la secretaria de Articulación con la Comunidad, Mg. Cecilia Gutiérrez; la directora de Compras y Contrataciones, Lic. Sofía Bocco; el Auditor Interno, Mg. Lucas Gandolfo; la directora de Asuntos Jurídicos, Abog. Sabrina Cáceres; y la integrante de la Dirección de Infraestructura, Arq. Ivana Mandrille.En sus palabras, el Dr. Ascúa destacó y agradeció el apoyo del Lic. Perczyk quien propició la concreción de este proyecto desde el inicio de su gestión en la SPU luego de asumir el actual al gobierno nacional encabezado por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández. De la misma manera, expresó su gratitud al Gobernador de Santa Fe, Mg. Omar Perotti (impulsor del proyecto de creación de la UNRaf en 2014); al Intendente Arq. Luis Castellano; al Senador Nacional, Mg. Roberto Mirabella y al Senador Provincial, CPN Alcides Calvo por el acompañamiento permanente en el crecimiento de la UNRaf. Además, agradeció muy especialmente al Ministerio de Obras Públicas, liderado por el Dr. Gabriel Katopodis, por las gestiones que incluyeron a esta Universidad Pública dentro de un importante programa de infraestructura universitaria que prevé la realización de 63 nuevas obras en 47 casas de altos estudios del país, de las cuales la UNRaf obtuvo la mayor inversión presupuestaria.También, el Dr. Ascúa brindó su reconocimiento al aporte técnico de las áreas de arquitectura y de asuntos legales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el análisis del proyecto para cumplimentar todos los requerimientos para el acceso al financiamiento. Al mismo tiempo, puso en valor el trabajo técnico interno de la Secretaría Administrativa y su área de Arquitectura y Mantenimiento de la UNRaf por el alto nivel de compromiso y profesionalismo demostrado en la realización de los pasos necesarios para hacer posible el avance del proyecto.Por su parte, el Lic. Perczyk subrayó que el de la UNRaf "es el edificio más grande que está hoy licitando el sistema universitario argentino y uno de los siete que se van a construir en la provincia de Santa Fe en este primer plan de obras". A su vez, manifestó: "Estamos muy felices que en el medio de este desastre que está viviendo la humanidad, estamos consiguiendo vacunas, pero estamos también pensando en lo que viene después, que es la vuelta a las aulas y laboratorios, a la educación, a la ciencia, la investigación y la extensión".Seguidamente, el Arq. Castellano expresó su orgullo por el crecimiento de la Universidad con un impacto muy grande en la inclusión de un considerable número de ciudadanos y ciudadanas de Rafaela y la región lo que presenta grandes desafíos de infraestructura y conectividad. "Desde el gobierno municipal hemos acompañado desde el primer momento este desarrollo. Desde pensar la posibilidad de la instalación en las 10 ha para que lo que hoy se está adjudicando, tenga un suelo para poder hacerlo, hasta cada uno de los procesos de gestión e innumerables convenios que tenemos para la realización de diversas actividades", dijo el Intendente de Rafaela.Oportunamente, el senador Calvo resaltó la trascendencia regional de este acontecimiento al explicar que "sabemos de la importancia de contar con una Universidad Pública a la que podremos dar una de las premisas que siempre ha tenido Omar Perotti como Intendente, como legislador provincial y nacional y hoy como Gobernador, de evitar las migraciones y el desarraigo, brindando la posibilidad de que los jóvenes de Rafaela y la región puedan estudiar una carrera universitaria no sólo de grado sino también de posgrado" a lo que agregó "tenemos la oportunidad de transformarnos en un verdadero polo educativo para Santa Fe y otras provincias".Finalmente, el representante de PECAM S.A. expresó: "Sabemos que es una obra emblemática, de una arquitectura muy exigente y esperamos estar a la medida de esto. Sabemos lo que significa el edificio para Rafaela y toda la zona, para que los jóvenes no tengan que trasladarse a Rosario, Santa Fe o Córdoba para estudiar. Que se siga avanzando en el plan de la UNRaf es maravilloso y es para felicitarlos."El Edificio de Aulas y Laboratorios E21 tendrá 3800 m2 de superficie cubierta, unas cuatro veces más grande que el primer edificio construido en el nuevo Campus. Albergará 27 aulas / talleres / laboratorios: 13 de ellas con capacidad para 50 alumnos, 8 aulas para 20 estudiantes y 6 aulas taller para 30 alumnos cada una. Asimismo, el edificio contará con 4 locales para becarios e investigadores, 4 salas de trabajo compartido, 4 amplios sectores de estudio para 22 alumnos cada uno, y una gran aula con capacidad para 200 alumnos, ampliable a 500 participantes de actividades académicas.La obra del Campus en su totalidad, es una de las más importantes de la historia de Rafaela y la Región por su envergadura arquitectónica y por su proyección institucional. Tanto el primer edificio como el nuevo proyecto no son obras pensadas de manera aislada, sino que se desarrollan siguiendo los lineamientos generales de un Masterplan que fue elaborado en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como parte de un convenio marco de cooperación. Esa Universidad cuenta con una reconocida trayectoria en la elaboración de proyectos de infraestructura universitaria a través de una gerencia especializada en este tipo de proyectos.Una de las líneas conductoras del proyecto integral del Campus es que todos los edificios tendrán un diseño ambientalmente consciente cuyo objetivo es la minimización de los efectos negativos sobre el medioambiente, enfocándose principalmente en la reducción del consumo de las energías no renovables, la disminución de las emisiones de gases responsables del efecto invernadero y el uso eficiente del agua, buscando un ahorro de aproximadamente 30% de los consumos de energía, agua y costos operativos. Por esto, tanto el primer como el segundo edificio proyectado incluyen plantas de paneles fotovoltaicos y un sistema de recuperación de agua de lluvia y almacenamiento en reservorios que permitirá su utilización para distintos fines.Cabe recordar que anteriormente, en 2017, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto de urbanización, que incluyó la donación por parte de privados, de un terreno de 10 hectáreas en el suroeste de la ciudad sobre la Ruta Nacional 34, destinado al campus de la UNRaf, como parte de un proyecto de desarrollo urbanístico integral para esa zona, impulsado por la Municipalidad de Rafaela.