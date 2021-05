Laya había inaugurado este modelo, es por eso, que el desafío del nuevo emprendimiento deera llevar mucho más lejos el concepto de urbanización para convertirlo además en un proyecto de alcance artístico, en diálogo con la naturaleza que cumpla con ideales de vida perdidos en ciudades y poblaciones., es un tipo de desarrollo inmobiliario tan ambicioso que por su naturaleza no puede multiplicarse en cantidad como sí lo han hecho los barrios cerrados, es un formato de ciudad dentro de la ciudad, ,si bien no era estrictamente una gran novedad en Buenos Aires, no había urbanizaciones que pudieran ofrecer adecuadas infraestructuras de saneamiento y demás servicios, junto con una planificación urbanística racional, integrada y previsible en el futuro. Una ciudad pensada para que todo quede cerca olvidándose, como es tendencia, de la cuadrícula de Hipodamos de Mileto que arrastramos desde la Grecia helenística.La demanda mostró su preferencia indicando que el camino elegido era el colmaba sus expectativas. Desde su lanzamiento y con más de 2500 lotes vendidos, Puertos superó todas las expectativas comerciales. El proyecto total contempla una potencialidad de entre 7.000 y 8.000 lotes unifamiliares, 700.000 m2 de FOT(factor de ocupación total) aproximadamente para unidades de media densidad distribuidos en 1.433 hectáreas, de las cuales más del 50% están dedicadas a lagos y espacios verdes. Se estima que cuando concluya vivirán entre 50.000 y 60.000 personas, toda una ciudad mediana.Puertos de Escobar se encuentra a 15Km de la ciudad de Belén de Escobar sobre la RP25 que nace en Pilar. Consultatio SA, es la empresa de Costantini que pensó un emprendimiento integral con un aura natural de lugar soñado en el que el paisaje mismo armara la contención del sitio y los límites de lo público y lo privado a lo largo de todo recorrido . A través de intensidades, colores y texturas, se fueron modelando y generando pisos, techos, y muros verdes. La propuesta se realizó con una mirada arquitectónica y topográfica del lugar, con una intención sustentable, donde se privilegió la vegetación del paisaje natural, agregándose un bosque de diversas especies de árboles que acompañan al planteo urbanístico en toda su magnitud.También cuenta con ununade 60 hectáreas bordeando el Río Luján y 1.200 casas entre terminadas y en obra. Hasta la fecha se han lanzados 8 barrios, ellos son Vistas, Marinas, Ceibos, Acacias, Muelles, Araucarias, Costas y Riberas.La urbanización de Puertos fue original en promover la idea de una vida mucho más comunitaria que la que se acostumbra en este tipo de asentamientos. El encuentro de la comunidad se da a través de los recorridos que cuentan con calles, sendas peatonales y bicisendas independientes entre sí. A través de ellas se llegan a los distintos puntos de la ciudad, siempre rodeados de un entorno natural. Las áreas de cruce se crearon bajo el concepto de espacios compartidos (shared spaces), compartidos por igual entre autos, ciclistas y peatones.Hay que destacar el. Son 4km asfaltados, iluminados y de dos vías por mano. Pero también la amplia variedad de propiedades: lotes, casas, departamentos, casas adosadas, locales comerciales y oficinas. En cuanto al respeto por el medioambiente, uno de los pilares es el Centro de Sustentabilidad, un espacio con talleres y asesoramiento personalizado sobre materiales o técnicas constructivas amigables con el entorno.La tecnología también está presente en Puertos. Cuenta con red wifi-irpropia, narrow band, infraestructura de cámaras, domos y sensores de perímetros, puestos de control de ingreso y egreso, sistema de smart parking para localizar espacio de estacionamiento a distancia, caudalímetro digital de monitoreo web y sistemas de sensores para leer la calidad de agua de sus lagos y medir el nivel del río Luján o afluentes para advertir de forma temprana su comportamiento.Sobre el final cabe preguntarnos, si en el interior de las provincias estamos preparados para este tipo de emprendimientos (variantes de ellos) o el urbanismo es mirar para atrás para proyectar para adelante.