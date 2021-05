Nueva grabación de la presentación de "Artaud"

BUENOS AIRES, 29 (Télam). - La familia de Luis Alberto Spinetta subió ayer a las tiendas digitales un registro en vivo de la presentación del emblemático disco “Artaud” que el prócer rockero argentino realizó en el porteño Teatro Astral en noviembre de 1973.El año pasado la familia Spinetta subió la primera de las presentaciones, y cuando Cata Spinetta le contaba el hecho a su madre Patricia Salazar, esta recordó que guardaba una grabación que le había alcanzado un amigo.“Yo tenía una grabación de esos conciertos que me dio un amigo hace mucho tiempo, la voy buscar”, le dijo Salazar a Cata hasta que finalmente pudieron encontrarla y escucharla juntas.Mientras la escuchaban, Cata se dio cuenta que era otro show, y no el que se iba a publicar en 2020; era posterior, ya que la grabación tenía una etiqueta que decía “28/10/1973”.“La sorpresa más grande fue que la lista de temas era muy distinta a la del show a publicar”, contó Cata en un comunicado. En este show Spinetta estrenaba temas como “Dedos de mimbre”, que después se incluyó en el álbum “Fuego Gris"; “Omnipotencia” que luego se llamó “¡Ah! ...basta de pensar” y que formaría parte del disco “Kamikaze”; continúa con “Jilguero” que es una canción que quedó afuera del listado del mismo “Artaud”, con la particularidad de que la letra es bastante distinta a la versión editada años más tarde en “Pelusón of milk”.En el medio del show, Spinetta deja la guitarra acústica y pasa a la eléctrica y luego de zapar y probar efectos, toca tres canciones inéditas: “Psicodelia”, “No te detengas”, y “Blues”.La familia Spinetta aseguró que “estos tres temas son un hallazgo total. Este es un material para fans, con un peso testimonial y documental propio”, y luego agregó que “teniendo en cuenta que es una grabación de aire en cassette y del año 1973, el audio es resultado de lo que se pudo mejorar, y fue realizado por el ingeniero de sonido Mariano Lopez”.