Acreditan fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

El Ministerio de Desarrollo Social, informa que a partir de este sábado estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de mayo, en todas las localidades de la provincia de Santa Fe. Además, se acreditará un refuerzo de $700 para los beneficiarios que convivan en su grupo familiar con niños/as de hasta 12 años, y/o personas mayores a partir de los 65 años; llegando a $1.000.Hoy también estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía, Componente Celíacos, correspondientes al mes de mayo, en todas las localidades de la provincia de Santa Fe. Todos los beneficiarios con celiaquía, que no cuentan con cobertura de obra social, percibirán una acreditación de $3.000.En tanto el lunes próximo, beneficiarios de las Tarjeta de Ciudadanía, de las localidades de Reconquista, Sunchales, Santa Fe y Venado Tuerto (excepto Componente Celíacos), que cuenten con la aplicación Plus Pagos, percibirán la acreditación del beneficio por éste medio. Es muy importante destacar, que contarán con un 30% de reintegro en la compra de los alimentos.Cabe recordar que los titulares de la tarjeta que aún no realizaron el reempadronamiento, deben realizar el trámite como requisito para continuar percibiendo el beneficio, ingresando a: https://mds.pluspagos.com/ministeriodedesarrollosocialSFTambién pueden comunicarse al 0800-345-5661, donde recibirán orientación para poder completar la gestión.Ante cualquier irregularidad, debe realizarse la denuncia en la comuna o municipio correspondiente y, también, en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, comunicándose al teléfono (0342) 4579269 o a través de www.santafe.gov.ar.