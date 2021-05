La mirada de las concejales

Acerca de la exposición que brindó la Jefa de Gabinete junto a otros funcionarios, Alejandra Sagardoy manifestó que “si bien cumplió con la norma, fue una exposición monótona, y cada uno de los funcionarios/as que acompañaron respondieron las preguntas de las concejales y los concejales, sería importante que haya un ida y vuelta, la posibilidad de repreguntar de cada Bloque o concejal, con tiempo establecido, para que sea más dinámico este encuentro. Considero que para ello, es necesaria la modificación de la Ordenanza o bien su reemplazo por otro proyecto superador, para que estas sesiones resulten más provechosas”.

Para Brenda Vimo, “fue una exposición de dos horas detallando cada uno de los programas y pormenorizando cada uno de estos, y luego respondió, canalizando las dudas de cada uno de los concejales, quedando algunas pendientes que podrá responder más adelante. Fue una Sesión Extraordinaria productiva, en donde se intercambiaron ideas y se canalizaron dudas que son necesarias para la construcción de políticas”

Por su parte, Marta Pascual señaló: “El nivel de la exposición de la Jefa de Gabinete, denota responsabilidad y esfuerzo de todo su equipo, tanto en el detalle de la exposición previa que duró dos horas, como para también responder las preguntas. No faltaron algunos comentarios respecto a las políticas del gobierno nacional y provincial anterior; comentarios con los que puedo disentir. Mi pregunta fue precisamente reiterar el pedido de respuesta a la Minuta que reclamo desde agosto del 2020, respecto a si la subsecretaría de salud, cuenta con información fehaciente y registro que evidencien una posible asociación entre el uso de fitosanitarios y la mayor ocurrencia de algunas enfermedades en Rafaela”.

“La respuesta fue que el Municipio no tiene registros sobre la pregunta formulada; escueta respuesta. Es fundamental continuar con el análisis responsable que estamos haciendo sobre el proyecto de Ordenanza de los 1.000 metros. Saber que no hay registros de relación de enfermedades con los productos fitosanitarios y saber que los controles en Rafaela se realizan presenciales, -muy bien- y no ha sido necesario sancionar a productores por incumplimiento, son datos que a mí me parece importante tener”, precisó.