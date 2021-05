La presentación de Galantti, entre disconformidades y reconocimientos

Durante la mañana de ayer, se concretó la Sesión Extraordinaria del Concejo, -que duró alrededor de 4 horas-, en donde tal como lo indica la Ordenanza N° 4.946, la jefa de Gabinete Amalia Galantti presentó su primer informe de gestión en este 2021, focalizando la exposición en lo que denominó “un mundo en crisis, una ciudad en acción. Las oportunidades de una ciudad como Rafaela y las políticas públicas de una ciudad que no se detiene”. En esta oportunidad, estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti.

Finalizado el encuentro, el concejal del Partido Demócrata Progresista Lisandro Mársico (FPCyS), formuló algunas consideraciones: “En mi caso particular conjuntamente con otros ediles además de escuchar atentamente el informe, planteamos en un Pliego de Preguntas, las cuales fueron respondidas tanto por la Jefa de Gabinete como por los diferentes secretarios de acuerdo a la materia planteada”. Ahora bien, en lo que respecta a mi pregunta sobre si hubo un trabajo conjunto desde el inicio de la pandemia y de la propagación del Dengue, entre las diferentes áreas Municipales y él Servicio de Emergencia SIES 107 de Rafaela y de ser así en que consistió, se me respondió sobre el gran trabajo llevado a cabo mancomunadamente entre ambos estamentos, donde se aportaron insumos, profesionales, técnicos, personal para despachar, se diagramó una dinámica de sistema de pacientes”, enfatizó.

Mársico continuó: “Ahora bien, mi pregunta fue si entonces hicieron todo esto interactuando, ¿Cómo puede ser que no se hayan enterado desde el Área de Desarrollo Humano especialmente su titular Myriam Villafañe que según nos pudimos informar por los medios periodísticos, porque ningún funcionario alertó de nada, “de las constantes ausencias del titular y un sistema que estaba descabezado” lo que a mi criterio pudo haber influido negativamente en la prestación del servicio del 107, pero el Municipio ¿no sabía nada?, la verdad la respuesta no me conforma”.

“También respecto a la Empresa PUNTO GOG, cuál es, una sociedad con participación municipal minoritaria (25% del capital), hace tres años que se les cedió un terreno en el Parque de Actividades Económicas y no plantaron ni un árbol, nunca se conminó al socio privado (75% del capital) a un plan de inversiones, nunca nada, lo grave de todo esto es la carencia de suelo industrial que hay, y aquí tienen un terreno totalmente ocioso, las exigencias que se tienen con quienes acceden a un predio en ese lugar son mayúsculas, aquí nada de nada. Esto constituye un tema a rever, no puede seguir así y las respuestas son pobres del Municipio”, argumentó Lisandro Mársico.

“Lo mismo con el Loteo Aragno, se siguen construyendo casas y el Intendente mira para otro lado, como lo hizo siempre, las repuestas sobre el tema que me dio la Jefa de Gabinete, son escasas; el día que se expropie, se hagan las obras de saneamiento, ya va ser imposible poder cumplir con las normas municipales, porque todo lo que se está construyendo es totalmente irregular y sin respetar ningún parámetro”, sostuvo el edil pedepista.



FALTÓ AUTOCRÍTICA

Por su parte, el concejal Leonardo Viotti expresó su opinión y dijo: “Profundizaron sobre las acciones que se fueron dando en la pandemia pero también en acciones respecto a la producción, a obras, la distintas aristas que se están trabajando desde el Ejecutivo; en lo personal creo que faltó una autocrítica, que es una de las debilidades que muchas veces encontramos en el Ejecutivo y en las presentaciones de este tipo que se realizan en el Concejo, en donde no se reconocen errores y sólo se resaltan a modo de publicidad las acciones que se consideran que están bien. Creo que es importante reconocer eso, pero también reconocer los errores para trabajar y mejorar”.

“Creo que uno de los errores que deberían haber reconocido es que si bien ellos hacen hincapié en que se trabaja mancomunadamente con la sociedad en la toma de decisiones, pienso que no siempre es así. Muchas veces no se sientan con los actores afectados por las decisiones tomadas desde el gobierno local o provincial posteriormente, luego de haber tomado esas decisiones, lo que genera muchas veces el rechazo por ejemplo de los comerciantes afectados y trabajadores afectados por las restricciones tomadas en el último tiempo”, afirmó Viotti.

“Respecto al trabajo en conjunto con el Concejo, ellos lo remarcaron muy bien que han tenido todas las herramientas necesarias por parte del Legislativo, que no ha sido mezquino en el trabajo en conjunto. Lo que sí creo, es que por momentos el intendente no nos tiene tan en cuenta como quisiéramos para discutir, escuchar nuestra opinión y tomar las decisiones en conjunto. Creo que tiene que ver con que no le gusta muchas veces recibir opiniones distintas, por lo cual, ese es uno de los temas que tenemos para mejorar hace más adelante. En lo personal resalté el trabajo de los secretarios del gabinete que tienen más responsabilidad ante esta pandemia y agradecí el esfuerzo que se realiza y que la gran mayoría de ellos está siempre a disposición para solucionar los temas que se van presentando y que también a los concejales se nos presentan por parte de los vecinos y si bien muchas veces tenemos diferencias y discutimos sobre ideas distintas, de fondo también realizamos un montón de trabajos coordinados que nos permiten resolver muchos problemas cotidianos de los vecinos”, destacó el edil de Cambiemos.



UNA VOZ OFICIAL QUE

DIO MUCHAS RESPUESTAS

“Fue una presentación extensa que se prolongó por 4 horas, por un lado dando el informe de gestión y por otra parte se respondió todas las preguntas que se le enviaron desde el Concejo. Fue un encuentro productivo, importante, porque se pudieron aclarar muchas cuestiones que por ahí están dando vuelta, sin una voz clara, concisa sobre determinados temas, y en esta oportunidad la Jefa de Gabinete pudo aclarar todo ese panorama, con aspectos muy importantes como por ejemplo lo vinculado al nuevo hospital. La mayor parte de la presentación tuvo que ver con lo sanitario y en donde otros funcionarios pudieron aportar muchos datos”.