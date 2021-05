Galantti realizó el primer informe de gestión del año ante el Concejo

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, expuso ayer al Concejo Municipal, el primer informe del año de la gestión pública. La funcionaria estuvo acompañada por gran parte del equipo de secretarios y subsecretarios durante un encuentro que, debido a la situación sanitaria de la ciudad, se llevó a cabo de manera virtual por la plataforma Zoom para preservar la salud de todos.El tema para esta presentación, que se extendió alrededor de cuatro horas, fueron las principales acciones realizadas por el Gobierno local sobre políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable, la obra pública, el desarrollo económico y empleabilidad; y el acompañamiento a los sectores productivos en el contexto de la pandemia desatada por el Covid-19 en el año 2020.Galantti comenzó diciendo: “Estamos en un momento crítico, pero seguimos gestionando con la mirada estratégica puesta en la coyuntura y en el futuro de la ciudad que queremos. Una ciudad metropolitana, de oportunidades, sustentable, del conocimiento, inteligente. Una ciudad en acción”.“Creo que lo primero es decir que nadie, ningún gobierno, ciudadano e institución podía estar preparado para hacerle frente a una pandemia, a un fenómeno sin precedentes en nuestra historia reciente, y de la cual sabíamos realmente poco”; continúo.“En ese escenario, nuestro principal desafío como Gobierno municipal fue, y sigue siendo, estar cerca de la comunidad, comprender las necesidades de cada sector, escuchar atentamente los problemas que aquejan a cada parte de nuestra sociedad, y fundamentalmente, construir los lazos necesarios que nos permitieran como ciudad, enfrentar la pandemia cuidando la salud, pero también la economía de cada familia rafaelina”; enfatizó la Jefa de Gabinete.SECTOR PRODUCTIVOY EMPLEOAmalia Galantti habló de este eje, detallando: “Hemos trabajado en el diseño e implementación de protocolos, procurando generar conciencia en esta nueva normalidad. Gestionamos fondos ante el Gobierno provincial para asistir financieramente a los sectores más perjudicados; solicitamos al Concejo Municipal exenciones de tributos locales a rubros que no han podido trabajar durante la crisis sanitaria; asesoramos y gestionamos el Ingreso Familiar de Emergencia para todos aquellos que lo necesitaron”.“Acompañamos en la gestión de líneas crediticias para empresas, desarrollamos capacitaciones en herramientas tecnológicas para potenciar las ventas online, entre muchísimas otras acciones que estuvieron destinadas a sostener a nuestras empresas y a cuidar el trabajo de los rafaelinos”; agregó.En este contexto, “nunca dejamos de dialogar y trabajar junto al Centro Comercial, la Sociedad Rural, la CGT, y con los diversos gremios de trabajadores para acordar protocolos sanitarios y cuidados necesarios que no pusieran en riesgo la salud y la vida de los y las trabajadoras”; remarcó.La articulación del Gobierno local en el Consejo Económico, Social y Sanitario, fue y es central para avanzar en cada una de las medidas que se tomaron y toman en relación al desarrollo económico y el cuidado de los trabajadores.En lo que respecta a infraestructura para la industria, Galantti indicó: “La acción que se realizó gira en torno a la inversión para el área industrial. Para ello, gestionamos la llegada a Rafaela de 60 millones de pesos por parte del Gobierno provincial, y la misma cifra del Gobierno nacional, que serán destinadas a la construcción del Centro Logístico Internacional. Dotar de infraestructura al área industrial es apoyar y acompañar al desarrollo productivo de nuestra región. Las empresas no solo necesitan que se abran sus mercados, no solo necesitan producir, sino que necesitan que se den las condiciones para hacerlo”.Para los emprendedores y PyMes, en este 2021 se continúa llevando adelante programas como “Rafaela Emprende”, que este año cumple 13 ediciones, y por donde han pasado más de 450 emprendedores. El “Rafaela Emprende Digital”, que se lanzó este viernes 28 de mayo y permite promover la creación de una nueva generación de empresas digitales con un anclaje local y visión global, inclusiva y sostenible de los negocios; y el “Rafaela Exporta”, que propone capacitar a las empresas en temáticas específicas de internacionalización con el fin que puedan hacerse en los términos del marketing y el comercio internacional, imprescindibles para poder exportar.Además, se desarrollan capacitaciones vinculadas a la innovación como Oficios Digitales, Formación y Asistencia Técnica a Empresas para incorporar tecnología 4.0 (junto con ACDICAR y CENTEC) y Digitalización del proceso de habilitaciones.A la hora de referirse al empleo, Galantti indicó que “este año estamos llevando adelante programas como “Plan Trayectorias”, que está dando buenos resultados y nos vamos acercando a el objetivo de lograr que 1.500 jóvenes pueden capacitarse y formarse en diferentes oficios y en lo que tiene que ver con el empleo. El “Jóvenes con más y mejor trabajo”, que ya cuenta con 390 participantes, buscando generar oportunidades de inclusión social y laboral, y mejorando sus condiciones de empleabilidad”.Al mismo tiempo, continuó enumerando: “El apoyo a las Cooperativas a través de capacitación y equipamiento; el Entrenamiento para el trabajo con perspectiva de género, Centro de Oficios con 30 estudiantes, Programa de Huerta Comunitaria en el DIAT y Santa Fe Más (Programa Provincial)”.En cuanto a líneas de financiamiento, Galantti mencionó la continuación del programa Rafaela Impulsa: “También desdoblamos nuestras políticas de desarrollo económico y de empleabilidad para la ciudad como “Comprá desde tu casa”; compra telefónica y entrega a domicilio en los supermercados; y se trabajó junto a Mercado Libre, llevando adelante un acuerdo de difusión de la herramienta, capacitación y tutoría para empresas y comercios de la ciudad”.EMPLEO VERDELa funcionaria sostuvo que “confiamos en la importancia de programas como éste para que los jóvenes desarrollen sus capacidades en el marco de una ciudad sustentable y sostenible. Contamos con el acompañamiento de la comunidad como lo hemos hecho en cada una de las decisiones estratégicas que transforman la ciudad”.Es importante remarcar que este año se proyectaron 10 espacios de formación gratuitos para los ciudadanos, con el objetivo de seguir promoviendo la formación y las oportunidades laborales sustentables a nivel local.Desde la Oficina Municipal de Empleo, en conjunto con el Área del Instituto para el Desarrollo Sustentable, se trabaja para generar competencias laborales en la ciudad a través de diferentes cursos, talleres y capacitaciones denominadas bajo el concepto de "Oficios Verdes". Dichas actividades se encuentran destinadas a personas desocupadas y subocupadas mayores de 18 años. Ellas son: Re Rafaela, Reciclado de materiales plásticos y otras como Hidroponia, Recupero de pallets, Instalación de colectores solares, Instalación de paneles fotovoltaicos, Construcción de estufa Sara, Energías renovables, Cultivo de Hongos, Muros verdes y jardines verticales, Curso básico de reparación de bicicletas, Construcción Sustentable, Reciclaje textil o marroquinería sustentable, Curso de construcción de muebles con pallets.AVANCE DELNUEVO HOSPITALAdemás, la funcionaria contó que “la obra del nuevo Hospital de Rafaela avanza a buen ritmo. Es una inversión provincial de más de $ 240 millones y tenemos conocimiento que el avance de obra en la primera etapa, ronda el 30 por ciento”.Asimismo, se refirió a las obras de cloacas y dijo: “Durante mucho tiempo no teníamos una inversión nacional ni provincial para este tipo de obra, que tienen que ver con la sanidad, tan importante para la calidad de vida de nuestros vecinos. Tal es así que en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, para poder ejecutar la obra sin financiamiento de la Provincia, implementamos un sistema de ahorro previo y contribución por mejoras que nos permitió licitar la obra de red domiciliaria cloacal”.“También tenemos en marcha la obra de cloacas para los barrios Antártida Argentina, Brigadier López y El Bosque, las cuales iniciaron a comienzos de este año. Cuando estas obras concluyan, podremos decir que el 80 por ciento de las familias de nuestra ciudad va a contar con el servicio de cloacas. Pero no nos quedamos de brazos cruzados; estamos trabajando para ese 20 por ciento que falta”; enfatizó.