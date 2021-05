Plan de rescate en Cuba

Cuba es uno de los países latinoamericanos más castigados por la extrema pobreza en la que vive la gran mayoría de sus habitantes, por no tener acceso a las necesidades esenciales.Su mayor recurso es el turismo y un alto porcentaje de cubanos tiene la posibilidad de generar ingresos a partir de las visitas que realizan a la isla los extranjeros que llegan desde todo el mundo atraídos por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas, sus servicios de hotelería y su gastronomía.Sin embargo, la pandemia afectó considerablemente ese movimiento desde principios de 2020 y la crisis se ve claramente reflejada en los destinos más emblemáticos.A pesar de las dificultades que son conocidas por todos y de las sanciones que históricamente le vienen aplicando al país, fundamentalmente de parte de los Estados Unidos, un grupo de exiliados viene trabajando para encontrar una recuperación en la calidad de vida que los cubanos vienen reclamando con insistencia y casi de manera desesperante en los últimos años.Líderes radicados en el sur de la Florida presentaron esta semana los resultados del Congreso de la Nación Cubana, un primer paso dentro del Plan de Rescate de la República de Cuba, que fue anunciado tras la conmemoración de la Independencia de la isla caribeña, el pasado 20 de mayo.El encuentro, que constó de 63 reuniones en 12 provincias cubanas, tuvo lugar entre el 13 y el 25 de mayo. Su propósito era tener el espacio de denuncia y aportes que se le negó a la población civil, particularmente a la oposición, en el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se realizó en la tercera semana de abril.Se trata de un primer paso dentro del plan que se llevará a cabo hasta la conmemoración del 120° aniversario de la República de Cuba, en 2022, y sirvió para confirmar el grado de compromiso que tienen los cubanos de adentro y fuera de la isla por la libertad de la nación, según las expresiones de la Asamblea de la Resistencia Cubana.Entre los temas que se abordaron durante el congreso deben resaltarse la necesidad de organizar al pueblo para la lucha por la libertad, ratificar el Acuerdo por la Democracia de 1998, la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla, trabajar por las necesidades urgentes de la población y la recuperación de la historia nacional.Las reuniones se llevaron a cabo en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Matanzas, Mayabeque, Ciego de Avila, Las Tunas, Holguín, Guantánamo, Santiago y Cienfuegos.Fueron reuniones confidenciales, que se hicieron sin alertar al régimen, en donde se dijo lo que no pudieron expresar los cubanos en el Congreso del Partido Comunista, en el que no se reflejaron los verdaderos problemas del pueblo.Los siguientes pasos, después de esta verdadera proeza en medio del acoso y la pandemia, consistirán en la creación de comisiones conjuntas para la transición hacia la libertad, que trabajarán de manera articulada entre activistas cubanos en la isla y otros del exilio.La tarea inicial del denominado Plan de Rescate de la República de Cuba marca la reagrupación de la nación cubana, en tanto que desde el exilio, según adelantaron, se harán gestiones diplomáticas y políticas para seguir trabajando en esa dirección."El régimen sabe que este es un plan que va a movilizar a toda la población cubana y ya fue mencionado en la primera página del periódico Granma", se manifestó luego de realizarse el congreso.Al respecto, el órgano oficial de difusión del Partido Comunista de Cuba escribió: "Mientras, organizaciones terroristas agrupadas en la titulada Asamblea de la Resistencia Cubana presentaron en Miami su enésimo plan para derrocar la Revolución: este se llama Plan Rescate de la República de Cuba".Se especula que la lucha simultánea de cubanos afuera y adentro, constará de varias etapas, que se irán revelando durante el año, y que se apoyará en la premisa de que nunca antes se había visto al régimen más cerca de su final.Durante el acto de presentación de las conclusiones del Congreso de la Nación Cubana, celebrado en la sede de la organización Municipios de Cuba en el Exilio, se dejó en claro que "llegó el momento de avanzar en busca de la unidad del pueblo".En otro párrafo, la declaración enfatiza que "la libertad de nuestra nación se conquista en las calles".El exilio cubano en el sur de la Florida recordó la Independencia y el nacimiento de la República en 1902 con el lanzamiento del Plan de Rescate de la República de Cuba, que traza lazos más estrechos entre el cubano que permanece en esa nación insular y el que sigue enfrentando al régimen castrista desde otras latitudes.Finalmente, se mencionó que la iniciativa le dará protagonismo a los actores jóvenes y a los veteranos para salir definitivamente de ese régimen fracasado.