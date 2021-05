Juan Guaidó cuestionó la decisión de Argentina

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El líder opositor venezolano Juan Guaidó cuestionó ayer que el Gobierno argentino desistiera de una demanda contra Nicolás Maduro en La Haya y consideró que parece "una declaración política de retirada de Argentina"."Retirar una demanda como esta genera impunidad en los dictadores. No podemos hacer la vista gorda a este tipo de situaciones. Defender la democracia es defender los derechos de todos los ciudadanos", enfatizó.En declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el líder opositor del país caribeño sostuvo: "Está en paso avanzado el examen preliminar en la Corte Penal y han dicho que hay motivos suficientes para determinar que hay delitos de lesa humanidad en Venezuela"."Los argentinos saben lo que es atravesar una dictadura brutal, lo que es defender los derechos, luchar por las dignidades del ser humano y el respeto a la vida misma, que es lo que estamos haciendo los venezolanos", resaltó el dirigente.En ese sentido, consideró: "Por eso, el respaldo de los argentinos es muy importante para el pueblo venezolano"."Pareciera más una declaración política la retirada de Argentina", cuestionó Guaidó."Los venezolanos luchamos por elecciones libres y justas. Lo que pretenden desaparecer son los seres humanos en Venezuela y lo que han desaparecido son los derechos humanos de los venezolanos", evaluó.A la vez, sostuvo que "los venezolanos luchan por restituir los derechos, la posibilidad de vivir con dignidad, tener elecciones libres y justas"."Es lo que le pedimos a los demócratas en este momento. Le digo a los argentinos que respalden la causa democrática venezolana", enfatizó.Guaidó expresó: "Tenemos el respaldo de nuestros aliados en la comunidad internacional. La defensa de los derechos humanos debe ser universal".El Gobierno argentino retiró esta semana su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI) como "consecuencia de la decisión política de retirarse" de ese bloque."El 24 de marzo comunicamos oficialmente la retirada del Grupo de Lima. Como consecuencia de eso, el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima porque ya no pertenecemos", precisaron a NA fuentes de la Cancillería.En ese marco, indicaron que "el proceso sigue adelante", y detallaron: "La investigación de la fiscalía sigue su curso, no depende de nosotros".