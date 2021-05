Se extendió hasta el miércoles el paro de comercialización de carne

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias decidió ayer extender el cese de comercialización de carnes hasta el miércoles que viene, en rechazo a la decisión oficial de suspender las exportaciones.La medida de fuerza se iba a extender por nueve días, hasta la medianoche de ayer, pero los dirigentes del campo decidieron ampliarla hasta el miércoles 2 de junio a las 24:00.La Mesa de Enlace se reunió ayer de manera virtual y, si bien decidió continuar con la protesta, no sumó el cese de comercialización de granos, como pretendían algunas entidades del sector.La protesta, que se inició el jueves de la semana pasada, registra un alto acatamiento, ya que no hay ingreso de animales en el Mercado de Liniers y los remates de hacienda fueron suspendidos.En el transcurso de la medida de fuerza, el Gobierno mantuvo reuniones con el sector exportador para destrabar el conflicto, pero no hubo contacto con la Mesa de Enlace.En este marco, el presidente de Coninagro, Carlos Ianizzotto, aclaró que la medida de fuerza seguirá incluyendo solo a la carne, y se quejó del "silencio" del Gobierno."No hubo ninguna propuesta del Gobierno. Silencio total. Sé que hubo comunicación con otros sectores. Ahora espero que se comuniquen con nosotros", enfatizó.Ianizzotto aseguró que la continuidad de la protesta "fue decidida por las bases".Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Radeamaker, dijo que "lamentablemente hubo que definir la continuidad de la medida de fuerza hasta las 24:00 del miércoles próximo"."Lo óptimo hubiese sido arribar a una solución consensuada con el Gobierno para dar marcha atrás con la suspensión. Pero no hubo diálogo con la producción y la medida se prorroga bajo la misma modalidad", señaló el dirigente.Leonardo Rafael, el presidente de la Cámara de Matarifes de la República Argentina, sostuvo que el precio de la carne "va a subir" la semana próxima en un nivel que podría llegar hasta un 20% si se incluye el ajuste del 12% que tuvo la hacienda antes del inicio del paro de los productores dispuesto por la Mesa de Enlace.Para el dirigente, el problema del alza del precio de la carne no se resuelve con la suspensión de las exportaciones sino con "incentivos a la producción", al tiempo que alertó que si el stock ganadero sigue "planchado", la suba de precios volverá a ocurrir.Rafael reconoció que "la hacienda va a subir, lamentablemente, porque los primeros días va a haber una puja muy importante por la demanda y los precios van a quedar muy arriba".Finalmente, sostuvo que "el lunes o el martes de la próxima semana ya podría empezar el desabastecimiento" en algunas carnicerías de todo el país.