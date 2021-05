Moto GP en Mugello, circuito aún más difícil para Márquez

Después de quedarse fuera del calendario en 2020 por culpa de la pandemia, el Mundial de Motociclismo vuelve al circuito de Mugello para el GP de Italia. Lo hará sin público, lo que hará que el ambiente sea muy diferente al habitual con las gradas abarrotadas de anteriores ediciones.Ducati llega en racha al circuito de 'casa'. Vienen de dos victorias consecutivas de Jack Miller y en esta pista se han impuesto en las tres últimas ediciones disputadas. Pecco Bagnaia perdió el liderato en favor de Fabio Quartararo en Le Mans, pero en terreno local intentará recuperarlo con su primer triunfo en la categoría reina.Como es habitual, hoy serán los entrenamientos, mañana la clasificación y el domingo la carrera, a las 9 de Argentina.El Circuito de Mugello (5.245 metros) se encuentra en el valle de la Toscana, 30 kilómetros al nordeste de Florencia. El trazado fue construido en 1973 e inaugurado uno más tarde. Es propiedad de Ferrari desde 1988.En 1976 albergó su primer gran premio y desde 1991, tras una profunda remodelación, ha formado parte del calendario de MotoGP ininterrumpidamente hasta el pasado año, por culpa del COVID.MARQUEZ NO ESTA AL 100 %“En una lesión de esta magnitud cuando vas solucionando unas limitaciones aparecen otras. El húmero y el codo han ido mejorando y ahora ha aparecido el problema en el hombro. Estamos intentando entender, junto a los doctores, que está pasando. Me piden tiempo. Al final llega un punto que vas con la paciencia de tomar el tiempo necesario que me pida el cuerpo, pero siempre que se pueda daré el cien por cien como hasta ahora”, valoró Marc Márquez sobre su lesión.Advierte el ídolo del ala dorada que la pista italiana no será la ideal para su situación actual. "No será nuestro mejor fin de semana, será un circuito difícil para mí porque es muy exigente con el físico", señaló Márquez, quien se hizo hace una semana otra revisión médica para confirmar la evolución del brazo.Por el momento, para comprender la manera en que se fuerza el hombro y la posición ideal de manejo, estuvo preparando la llegada a Mugello sobre una moto de 600cc. "De inmediato me di cuenta de que no puedo manejar con una buena posición, porque si lo hago el dolor en el hombro aumenta", señaló.Sólo busca llegar al final de la carrera y evaluar la lesión. "Soy realista en mi situación actual, sé de dónde vengo y donde estoy", afirma el múltiple campeón. También destaca, más allá de la caída, cuál es el balance de Le Mans: "Aunque fuera en condiciones malas, sin la limitación física, volvió a salir esa magia. Sí, me caí, pero también forma parte de mi ADN. Lo que era antes, no tenerle miedo, tomar la moto y volver a remontar, ser el piloto más rápido en pista. Son cosas que me gustan, me dan energía, y motivación".