La concentración juvenil comenzará el martes

El seleccionado de rugby Sub 20, Los Pumitas, comenzará el próximo martes (en principio era desde ayer, pero por las restricciones pasó para dicho día) una concentración nacional de cara a su participación en el torneo U20 Internacional Series, a disputarse entre el 11 de junio y el 7 de julio próximo en Sudáfrica. En la misma estará participando el rafaelino Pedro Rubiolo, recientemente consagrado campeón con Jaguares XV de la Superliga Americana.Tras catorce meses de inactividad por la pandemia de Covid-19, Los Pumitas no tuvieron competencia desde 2019 ya que no se desarrollaron los Mundiales 2020 y 2021 de la categoría.Los 43 jugadores convocados por el entrenador José Pellicena concentrarán en Casa Pumas, predio donde entrenan los seleccionados de la Unión Argentina de Rugby (UAR), en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. La actividad estará dividida en dos etapas: la primera entre el 1 y 5 de junio, y la segunda desde el 5 al 10 del mismo mes, ya con los jugadores elegidos para el viaje.En el torneo U20 International Series participarán el seleccionado local y los de Georgia, Argentina y Uruguay.Los Pumitas debutarán el 18 de junio frente a Georgia y luego se medirán con los Junior Springboks el 23 y finalmente con Uruguay el 28. De acuerdo a las posiciones de la fase regular, podrían jugar el encuentro final el 3 de julio.Los 43 jugadores convocados son los siguientes: Rodrigo Correa, Mateo Núñez, Nicolás Toth, Martín Vaca, Tomás Montilla, Bautista Bernasconi, Ignacio Ruiz, Joaquín Blangetti, Martín Villar, Santiago Canal, Javier Coronel, Lautaro González, Lucio Anconetani, Marcelo Toledo,y Antonio López Sanabria.También figuran Jerónimo Gómez Vara, Joaquín Moro, Aitor Bildosola, Juan Cruz Mernes, Bautista Grenon, Ramón Duggan, Joaquín Oviedo, Manuel Morán, Facundo Villalba, Juan Cruz Strada, Mateo Albanese, Santos Panelo, Ramiro Waisberg, Francisco González Capdevila, Ramón Fuentes, Iñaki Delguy, Lautaro Sánchez, Leonardo Gea Salim, Juan Cruz Corso Rodríguez, Francisco Diez, Justo Piccardo, Tomás Lizazu, Mateo Graziano, Féliz Señal, Matías Georgieff, Santiago Vera Feld y Francisco Pisani.DECLARACIONESSobre esta concentración, el entrenador José Pellicena dijo: “La verdad que es una alegría inmensa poder tener nuevamente una concentración nacional, tras 14 meses. Después de un año tan particular que estamos viviendo a nivel nacional y mundial, volver a juntarnos con el equipo es de un gran privilegio. Es una excelente noticia para los jugadores ya que han visto alterada su vida familiar, social, educativa y obviamente también su vida deportiva”.