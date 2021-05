Todavía no hubo firma por el pase de Castellano

En la víspera se conocieron en la capital provincial informaciones periodísticas vinculadas a que se estaba firmando el acuerdo entre Unión de Santa Fe y Ben Hur por el pase de Joaquín Castellano. Consultado anoche el presidente benhurense Adrián Zenklusen, se mostró sorprendido por esa afirmación, ya que de parte de su institución aún queda pendiente una observación que la entidad santafesina no cumplimentó."Me lo pasaron hoy el audio de esa noticia y estoy sorprendido porque no tenemos ninguna notificación al respecto. Por el contrario, te diría que está un poco frío el tema porque hay una diferencia, pequeña o grande pero diferencia al fin, que me parece que Unión tenía que terminar de resolver. Por eso esa información no es tal, ya que no tuvimos el ok con la corrección del borrador en el convenio que le habíamos enviado", mencionó el dirigente.Seguramente, en Santa Fe los colegas de esa ciudad manejan la versión de la dirigencia tatengue que daría por solucionados estos detalles dentro de, lo que parece, un acuerdo macro alcanzado entre las partes en esta negociación, como se había publicado a principios de mayo.En ese momento, también por datos que surgieron desde la dirigencia unionista a través de medios santafesinos, se dio a conocer que Unión adquiere el 75 por ciento de la ficha del juvenil volante rafaelino, reteniendo la BH el 25 por ciento del pase.Además, en el convenio se transparentan las cesiones de dos juveniles de Ben Hur que están en Unión desde el año pasado y que habían salido del Club por patria potestad, el arquero Martín Dentis y el delantero Tobías Seguro, este último ya incluido en el plantel de Reserva de AFA.Recordemos que Castellano está entrenando con la Reserva unionista desde marzo, pocos días después de su último partido con la casaca benhurense que fue la final del torneo Regional ante Racing de Córdoba en San Francisco.