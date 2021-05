Se desgarró Almendra

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El mediocampista de Boca Agustín Almendra, quien se retiró por una molestia del partido con The Strongest de Bolivia en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, sufrió un desgarro y se perderá el duelo con Racing por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

"Venía con el aductor cargado, salí por precaución y para no arriesgar. Intenté seguir jugando pero tuve que salir", expresó Almendra al realizarse los estudios que luego determinaron la gravedad de la lesión.

Almendra, que anotó el primero de los goles de Boca en el triunfo por 3 a 0 frente a The Strongest que lo metió en octavos de final de la Copa Libertadores, tuvo que ser reemplazado en la primera parte por Jorman Campuzano a raíz de la dolencia.

"Estoy tranquilo, contento y tratando de recuperar mi nivel, sumando minutos. Lo más importante es que estoy contento y disfrutando. El gol se lo dediqué a mi hija Francesca, que me cambió la vida", agregó el volante de 21 años en diálogo con la prensa.

De esta manera, el director técnico Miguel Ángel Russo suma una nueva baja de cara al choque con Racing, dado que el juvenil Cristian Medina no será de la partida debido a que cumple el aislamiento que indican los protocolos sanitarios tras arrojar resultado positivo en coronavirus.

Tampoco estará el marcador central Marcos Rojo, que volvió a desgarrarse por tercera vez desde que llegó al club desde el Manchester United de Inglaterra.

El lunes, el "Xeneize" buscará su pasaje a la final al medirse con la "Academia" en el estadio "Del Bicentenario" de San Juan, a partir de las 15.00, con el arbitraje de Darío Herrera y con Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes.