Hijo de Pappo detenido por una brutal agresión

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El músico Luciano Napolitano, hijo del recordado Pappo, fue detenido tras ser acusado de agredir brutalmente a su pareja en su casa de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre.Según trascendió, el ataque se registró el pasado lunes 24 por la tarde cuando según la denuncia Napolitano, de 46 años, comenzó a amenazar a su mujer, le pegó, la ahorcó y la mantuvo encerrada en un quincho durante más de 24 horas.El martes la mujer pudo pedir ayuda al 911, tras lo cual fue rescatada por la Policía y presentó la denuncia contra su agresor por violencia de género.Hoy, Mariel Oleiro, de 33 años, aseguró que Napolitano, con quien estaba en pareja desde hace unos cuatro años, intentó atropellarla, la roció con alcohol, y la mantuvo encerrada durante un día."El se encerró en un cuartito y empezó a consumir alcohol y drogas y cuando le pido la llave del auto para ir a comprar comida para los animales me dice no y ahí me agarra del cuello y se empieza a desencadenar todo. Ahí agarra un rociador, me empieza a tirar, yo estaba toda rociada y me limpiaba", relató la mujer ante las cámaras de televisión.Mariel comentó, además, que una de las hijas del músico comenzó a gritar "no, papá", que otra de las hijas le pidió que la soltara, y que tras encerrarla en el quincho la dejó allí por 24 horas.Además, la mujer contó que éste es el tercer episodio de violencia que sufre con él y dijo que no se animó a denunciarlo antes por miedo.La investigación quedó a cargo de los fiscales Diego Callegari y Mariela Miozzo, integrantes de la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre, quienes ordenaron un allanamiento de urgencia al domicilio del músico, donde encontraron un arma calibre 38 cargada y municiones, que no estaban registradas.Napolitano, que no cuenta con el permiso para portar armas, se encuentra detenido en la comisaría de Tigre, acusado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de guerra. En su declaración negó haber encerrado a su pareja: "Ella podía salir cuando quiera", dijo.El 25 de febrero de 2005, Luciano fue testigo del accidente en el que su padre perdió la vida cuando el líder de Pappo’s Blues y Riff viajaba en su moto Harley Davidson por la ruta 5, en la localidad de Luján, y su hijo y su nuera iban detrás en otra motocicleta.