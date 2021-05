Preparador físico preso por abuso sexual de menores

El último fin de semana se realizaron las audiencias imputativa y cautelar que culminaron con el dictado de la prisión preventiva a un reconocido preparador físico de Venado Tuerto que fue acusado de abuso sexual por seis mujeres que en el momento de ocurrido los hechos eran menores (entre 12 y 15 años). Los delitos imputados fueron: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores, y acceso carnal (en tres casos).Según detalló al sitio Venado24 la fiscal del caso Florencia Schiappa Pietra los hechos denunciados ocurrieron en un gimnasio ubicado en 25 de Mayo y Francia de esa ciudad del sur provincial, propiedad del preparador físico. Aunque no fue informado oficialmente, la persona detenida es el profesor Guillermo Clement.Al respecto, cabe recordar que las denuncias fueron realizadas hace 10 días, aunque los hechos datan de por lo menos siete años atrás. Es que la mayoría de las víctimas recién se animaron a declarar posterior a cumplir los 18 años de edad.Lo cierto es según sus testimonios los hechos ocurrieron en el mismo gimnasio donde posterior a la realización de las distintas rutinas físicas, el profesor invitaba a sus alumnas a un lugar apartado donde tiene una camilla y le realizaba masajes que culminaban con los abusos.“La investigación fue rápida porque existen evidencias suficientes para poder proceder. Por eso rápidamente, pedí allanamientos al gimnasio y a su domicilio particular donde finalmente lo detuvimos“, agregó la fiscal.A su vez relató que el sábado en realidad se realizaron tres audiencias que fueron encabezadas por el juez Penal Leandro Martín. Primero fue la imputativa, luego se llevó a cabo una audiencia de escucha a las víctimas y finalmente la cautelar donde se ordenó la detención preventiva sin plazo del acusado. El abogado defensor fue Ignacio Blanc Codina.Finalmente, Schiappa Pietra, destacó que cree que existen innumerables pruebas para poder proyectar una dura condena al profesor y que espera que en los próximos días posterior a la difusión del caso aparezcan nuevas víctimas. En tal sentido, la fiscal expresó que se pueden realizar denuncias en: https://mpa.santafe.gov.ar/categories/view/denuncias_onlineEn relación a las numerosas consultas periodísticas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), acerca de una investigación por los delitos contra la integridad sexual en el que está imputado el entrenador deportivo, desde el ministerio informaron que, "La fiscal del MPA imputó al hombre investigado el sábado pasado. Luego de atribuirle formalmente la autoría de los delitos se debatieron las medidas cautelares. Schiappa Pietra solicitó la imposición de prisión preventiva, la cual fue ordenada por el juez Leandro Martín en esa audiencia llevada a cabo en los tribunales de Venado Tuerto"."El imputado -continúa- tiene 51 años y sus iniciales son GC. Por el momento, hay seis víctimas, todas menores de edad al momento de sufrir los ilícitos. No obstante, en las últimas horas, la fiscal recibió una denuncia más",Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (en perjuicio de tres de las seis víctimas); corrupción de menores (en perjuicio de dos de las seis víctimas) y abuso sexual gravemente ultrajante (en perjuicio de cinco de las seis víctimas).Las tres calificaciones penales fueron atribuidas de forma agravada porque en su condición de entrenador, el imputado era el encargado de la educación de las víctimas"."El imputado -prosigue el comunicado oficial- fue detenido en el marco de dos allanamientos que solicitó la fiscal Schiappa Pietra y que se concretaron el pasado jueves. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la casa del hombre investigado y el otro en un gimnasio, donde fue detenido", concluye.