Reapareció y criticó Durán Barba

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien fue el principal impulsor de la figura de Mauricio Macri como líder político, cuestionó la "falta de coherencia" del Gobierno en política exterior y afirmó que "es siempre contradictorio".Durán Barba criticó la decisión de la Argentina de abandonar la demanda contra Venezuela en La Haya y afirmó que "es una línea constante que no toma en cuenta otra cosa"."Hay que tener una estrategia sensata: si usted habla con Alemania y la Unión Europea para que lo apoyen, porque por gentileza le dicen que sí, que lo apoyan, pero Alemania ha puesto una demanda por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Maduro y eso le pesa. Si la Argentina está asociada a un régimen que Alemania considera que viola los derechos humanos, ¿qué apoyo le va a dar en realidad? Ninguno", analizó el consultor."Un régimen que dice que es amigo de Maduro, no rechaza claramente el terrorismo, quiere que le ayuden en el Fondo Monetario Internacional (FMI). No entiendo qué es lo que hace. Es nocivo para la Argentina lo que hace el Gobierno", lanzó.Y añadió: "Necesitamos la buena voluntad del Fondo. A la par, se promueve un juicio contra los ex funcionarios que negociaron con el Fondo. Estamos en una lógica absolutamente ridícula. El mundo no es así".Asimismo, criticó la defensa que hizo el canciller, Felipe Solá, del viaje del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, a Colombia, de donde fue expulsado. "Defiende la entrada de Grabois para agitar Colombia.Grabois quiere la reforma agraria", afirmó.