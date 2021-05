Una comisión investigará el conflicto Israel-Hamas

NUEVA YORK, Estados Unidos, 28 (AFP). - Cinco países latinoamericanos votaron a favor de la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos antes y durante el último conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que cesó hace una semana.La decisión de crear la comisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de 60 países y al inicio de la cual Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU, dijo que los misiles lanzados por Israel para defenderse de los ataques del grupo terrorista palestino pueden constituir crímenes de guerra.La resolución recibió 24 votos a favor y 9 en contra, y hubo 14 países que se abstuvieron. Cinco países de América Latina votaron a favor: Argentina, Bolivia, Cuba, México y Venezuela. Ninguno de ellos condenó los ataques de Hamas.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó de "vergonzosa la decisión", diciendo que era "otro ejemplo de la flagrante obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".La resolución encarga a la nueva comisión -cuyos miembros deberán ser designados por la presidencia del CDH, en estos momentos a cargo de Fiji- que investigue lo ocurrido no desde el pasado 6 de mayo, fecha que se considera el inicio de los enfrentamientos, sino desde el 13 de abril.Ese día, según el diario "The New York Times", un grupo de policías israelíes entró en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén para cortar los cables de los altavoces que transmitían las oraciones desde los minaretes y evitar que así el sonido tapara el de un discurso conmemorativo que se iba a pronunciar en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo y situado al pie mismo de la conocida como Explanada de las Mezquitas, en el mismo complejo.Esta no es la primera vez que el CDH crea una comisión para investigar las consecuencias de una escalada de violencia entre Israel y Palestina.El CDH decidió en marzo de 2018 enviar con carácter de urgente una misión para investigar las supuestas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la "Gran Marcha del Retorno" en Gaza.Cuatro años antes, el mismo CDH constituyó una comisión para que investigue los hechos en torno a la operación militar israelí "Margen Protector".