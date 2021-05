Falleció Mark York, el actor de "The Office", a los 55 años

El actor estadounidense Mark York, reconocido por haber interpretado a Billy Merchant en la sitcom The Office, murió este martes a los 55 años.York nació en 1965 en Arcanum, Ohio, y en 1988 sufrió un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico. A partir de ese momento, el actor se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad.Entre 2006 y 2009, York apareció en cuatro episodios de The Office, la serie originalmente creada por Ricky Gervais y protagonizada en Estados Unidos por Steve Carell. En la sitcom el personaje de York apareció en la segunda temporada cuando Michael Scott (Carell) lo convocó a la oficina para una charla de concientización sobre discapacidad.Previamente, el actor tuvo su debut en 1997 en la pantalla grande, en el filme "Sin respiro", con Ben Affleck; tuvo intervenciones en "Inteligencia Artificial", de Steven Spielberg; y en capítulos de la serie "CSI: Nueva York", entre otras.La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, que destacó su "actitud y personalidad muy extrovertida, edificante y positiva". "Siempre trató de ver lo que podía lograr y hacer, nunca lo que no podía hacer. Tenía muchas oportunidades de viajar y muchos sueños para el futuro. En los últimos años, había estado trabajando como inventor y había conseguido dos patentes", dice el obituario.Como consecuencia, algunos de sus compañeros de “The Office” lo despidieron a través de las redes sociales. “Muy triste de escuchar sobre la muerte de Mark. Era tan talentoso y amable, y lo vamos a extrañar. Mis pensamientos están con su familia. Que descanse en paz”, escribió la actriz Ángela Kinsey conocida por su papel de Angela Martin en la sitcom.Por su parte, Jenna Fischer, la actriz que encarnó a la secretaria de la oficina Pam Beesly, expresó: "Mark era un hombre amoroso y fue un placer trabajar con él. Muy gracioso en cada momento. Mucho amor para su familia".Por último, Rainn Wilson, mejor conocido como Dwight Schrute por el papel que interpretaba en la serie, manifestó: “Que descanse en paz, Mark York, también conocido como Billy Merchant de ‘The Office’. Era un humano tremendo, una fuerza positiva y un actor dinámico. Te vamos a extrañar”.