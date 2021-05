La segunda parte de "Me verás volver" de Soda Stereo llegó a YouTube

FOTO INTERNET SODA STEREO. Estrenó la segunda parte de "Me verás volver".

FOTO INTERNET SODA STEREO. Estrenó la segunda parte de "Me verás volver".

BUENOS AIRES, 28 (Télam). - La segunda parte de "Me verás volver" ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Soda Stereo, con los videos de todas las canciones extras de la filmación del gran regreso de 2007 y un documental que retrata la intimidad de la gira.“Son videos con la mejor calidad y todos los detalles especiales de la legendaria reunión de Soda, que fue un éxito de convocatoria en 21 recitales por distintas ciudades de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela, sumando más de un millón de espectadores”, informó Sony a través de un comunicado.“Me verás volver” se registró a lo largo del tour que arrancó el 19 de octubre de 2007 en la cancha de River, el mismo lugar donde culminó el 21 de diciembre, marcando un récord al sumar seis funciones en el estadio más grande de Argentina, superando a los Rolling Stones, que lo habían llenado en cinco fechas.Entre las 15 canciones, están las que tuvieron como invitados a Carlos Alomar (“Lo que sangra -La cúpula” y “Terapia de amor intensiva”), Fabián Quintiero (“Danza rota”, “Persiana americana” y “Prófugos”), Richard Coleman (“Primavera 0” y “No existes”), Gillespie (“Fue”) y Andrea Alvarez (“Picnic en el 4ºB” y “Lo que sangra - La cúpula”).Filmado por Germán Sáez y Nicolás Bernaudo, el documental muestra detalles únicos de los ensayos, la primera sesión de fotos, el armado del escenario, las pruebas de sonido y el armado de los shows por toda América Latina.Recordemos que hace tan solo unas semanas atrás, Soda Stereo lanzó el histórico "Último concierto", el show que brindaron el 20 de septiembre de 1997 en el estadio River Plate, el cual actualmente también se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la banda.No obstante, no solo se puede disfrutar de aquel “último concierto”, sino que, además de las canciones, hay un documental inédito con material extra, el cual incluye entrevistas e imágenes nunca antes vistas de la gira que los llevó por diferentes países de América. De esta manera, el video que dura 27 minutos se puede ver en el canal de YouTube de la banda.El último concierto se registró a lo largo del tour que comenzó el 30 de agosto de 1997 en el DF mexicano, con una convocatoria tan grande que los llevó a agregar otro recital al día siguiente. Posteriormente, el 2 de septiembre tocaron en Monterrey, el día 6 en Caracas y el 13 en el estadio Nacional de Santiago de Chile ante 75 mil personas, sin lugar a dudas, un récord de convocatoria.El cierre final se llevó a cabo en septiembre de 1997 en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, ante 70 mil personas. Esta fue la despedida oficial de Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, después de 15 años de carrera. Los tres volverían a juntarse una década después, con otra histórica gira, denominada "Me verás volver".A mediados de los 90, Soda era el grupo referente del rock latinoamericano, la banda "emblema del rock en español", tal como lo definió el músico Charly Alberti. Pese a ello, el 1° de mayo de 1997 el grupo se disolvió: "Soda Stereo anuncia su separación, resuelta de común acuerdo. Pronto se comunicará la fecha de realización, en un estadio de la ciudad de Buenos Aires, del último show de la carrera del grupo". Ese show llegó el 20 de septiembre del mismo año.