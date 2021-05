Susana Giménez, Pampita y Marley llegarán con sus propias series a Paramount+

BUENOS AIRES, 28 (Télam). - Susana Giménez, Carolina "Pampita" Ardohain y Marley son algunas de las figuras argentinas que tendrán sus propias series exclusivas para la plataforma de streaming Paramount+, la cual este jueves anunció que durante los últimos meses de este año sumará a su catálogo para Latinoamérica más de 15 producciones realizadas en la región y en España.



La compañía decidió ampliar el contenido para su público de América Latina. Es por ello que los nuevos títulos que se lanzarán desde octubre próximo, fueron también realizados en colaboración con productoras e intérpretes de países como México y Brasil.



Desde Argentina, la "diva de los teléfonos" y animadora televisiva protagonizará "Susana, invitada de honor", una tira en la que la actriz visitará a distintas amistades y personalidades del ámbito internacional para entrevistarlos en sus propias casas. Vale aclarar que a la histórica conductora de Telefe aún la esperan desde el canal para comenzar finalmente con “Game of Games”, el nuevo programa que llevará a cabo, pero que continúa posponiendo debido a la pandemia de coronavirus.



Además, por un lado, la serie de estilo documental "Siendo Pampita", mostrará a lo largo de diez episodios la vida personal y profesional de la exmodelo y empresaria Carolina Ardohain. Por el otro, "Marley & Mirko" seguirá el día a día de Alejandro Wiebe junto a su pequeño hijo, mientras el conductor reflexiona sobre su experiencia como padre soltero.



A su vez, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, conocidos por conformar el exigente jurado del popular reality de cocina "MasterChef Celebrity", estarán esta vez del otro lado del estudio en "Manos arriba chef", donde competirán sin poder cocinar y haciendo equipo con otros participantes que deberán preparar los platos de acuerdo a las indicaciones que les vayan dando los cocineros.



Las tres novedades se sumarán a la lista de producciones locales que tiene Paramount+ entre manos, entre las que ya había anunciado el thriller "Los enviados", la primera serie realizada en conjunto por el cineasta y guionista ganador de un Oscar Juan José Campanella y su productora 100 Bares.



Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre ("Sky Rojo"), Luis Gerardo Méndez ("Club de Cuervos") e Irene Azuela ("Monarca"), la serie escrita por Leandro Calderone, Emanuel Díaz y Molo Acocer se centra en dos sacerdotes que integran una fuerza de élite manejada por el Vaticano y dedicada a la corroboración de los milagros en viaje a México para investigar un misterioso caso.



También se había conocido el pasado marzo que los estudios de ViacomCBS (el conglomerado al que pertenece Paramount+) y Telefe se encuentran preparando "El primero de nosotros", que se estrenará tanto en esa señal televisiva como en la plataforma de streaming.



Esta comedia dramática guionada por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, que narra las complejas y sentimentales relaciones entre un grupo de amigos cuyas vidas cambian rotundamente tras una serie de noticias impensadas, cuenta en su elenco con Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.



En tanto, desde México llegarán "Dr. Ballí", una docuserie que cuenta la vida de Alfredo Ballí, el médico de Monterrey condenado por el asesinato de su amante y que inspiró la creación del temible villano Hannibal Lecter; y "La gran ola", basada en una historia real sobre el surfista Carlos "Coco" Nogales y protagonizada por Diego Boneta.



El actor, reconocido por darle vida a Luis Miguel en la exitosa tira biográfica de Netflix, tendrá además un rol en "At Midnight", una comedia romántica coproducida con Estados Unidos en la que los caminos de dos jóvenes que tomaron la decisión de no enamorarse se unen como por obra del destino.



En la misma línea de corproducción mexicano-estadounidense, Demián Bichir ("Alien: Covenant") encabezará una serie adaptada de la obra del escritor JG Ballard que retratará la historia de amor entre dos periodistas especializados en la cobertura de la guerra del narcotráfico entre esos dos países que vuelven a reencontrarse tras un accidente que los deja encerrados en ese oscuro y peligroso mundo.



Por otro lado, Paramount+ agregará las brasileñas "Adriano Emperador", serie documental sobre la vida y trayectoria de esa figura del fútbol local; el reality "Rio Shore", perteneciente a la famosa franquicia de MTV; y el thriller de humor negro "Las seguidoras", sobre una joven y vanidosa influencer digital que comete un crimen con consecuencias insospechadas.



Por último, desde España arribarán a la plataforma "Nieva en Benidorm", realizada en conjunto con la productora del cineasta Pedro Almodóvar; la serie dramática "El día menos pensado", escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor; y "Parot", sobre una polémica modificación de la Justicia penal española, dirigida por Gustavo Ron y Rafael Montesinos.