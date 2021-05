Nicki Nicole, Duki, Cazzu y Khea en el Primavera Sound 2022

BUENOS AIRES, 28 (Télam). - El rock independiente de La Plata, representado por El Mató a un Policía Motorizado y las Ligas Menores junto a figuras de la movida urbana como Duki, Cazzu y Khea, marcan un fuerte regreso de la música argentina en el prestigioso festival español Primavera Sound para su edición en el 2022.La presencia argentina cobra una importancia muy fuerte ya que en el 2022 se celebrará el 20 aniversario de este festival musical que se realiza en Barcelona, el cual reúne a una amplia paleta estilística, pero además incluye a artistas de culto.Los catalanes anunciaron un line up kilométrico que reunirá durante dos fines de semana consecutivos en el Parc del Fórum a Dua Lipa, Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Massive Attack, The Strokes, Tame Impala, Jesus and Mary Chain, Tyler The Creator, Lorde y Megan Thee Stallion, entre muchos.La producción anunció que el festival será “el mayor, el más ecléctico, el más impactante y el más estelar” de su historia y que presentará 500 conciertos durante los 11 días, del 2 al 12 de junio, que durará este maratónico Primavera Sound.En el primer día, el 2 de junio, en la misma jornada que cerraran Massive Attack, Tame Impala y Pavement, los platenses de El Mató a un Policía Motorizado, la banda liderada por Santiago Motorizado Barrionuevo, volverán a los escenarios del Primavera Sound, donde ya han actuado anteriormente.La Tercera jornada, el 4 de junio que programa a Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds, y Tyler The Creator, contempla en el escenario principal la actuación de Duki, el niño malo de la escena urbana argentina.Por ese mismo escenario y el mismo día que Duki actuaran los emblemáticos góticos británicos Bauhaus y los inclasificables alemanes Einsterzende Neubauten, además de la leyenda de la música negra Mavis Staples.Esa misma jornada en otro escenario, se presentarán las indie platenses Las Ligas Menores, que volverán a hacerlo el 5 y luego el 8 de junio, aunque en estas dos oportunidades también tocaran los combos argentinos 107 Faunos y Bandalos Chinos.Las jornadas del 5 y el 8 junio tiene un cartel encabezado por Beck, Interpol, Jorja Smith, Slowdive, The Magnetics Fields y King Gizzard & The Lizard Wizard, entre otros.La jefa del trap argentino Cazzu se subirá al escenario principal el 9 de junio, el mismo día que Dua Lipa, Gorillaz, Interpol, Tyler The Creator, Bad Gyal, Ashnikko, Charlie XCX y Metronomy, entre otros. Asimismo, los platenses de El Mató volverán al escenario ese mismo día.La otra figura rutilante de la escena urbana argentina, Khea, actuará el 10 de junio, el mismo día que Lorde, Massive Attack, The Strokes, Jesus and Mary Chain, MIA, Brittany Howard y Courtney Barnett, entre otros.Por último, la rosarina Nicky Nicole hará su presentación el 11 de junio junto a varios otros artistas como Jorja Smith, Megan The Stallion, Tame Impala, Yeah Yeah Yeahs y Mogwai.Desde la organización anunciaron que las entradas adquiridas para 2020 y 2021 son válidas para esta edición, ya que no pudieron llevarse a cabo debido a la pandemia de coronavirus. Para quienes no tengan tickets, la venta comienza el próximo 1 de junio. Todavía restan artistas por anunciar.