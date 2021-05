Netflix prepara "Anna K", una adaptación moderna de "Anna Karenina"

La icónica novela publicada por el novelista ruso León Tolstói en 1877 será la primera serie original producida en Rusia por la plataforma de streaming Netflix.En la versión actualizada de Netflix, la actriz Svetlana Khodchenkova, conocida por películas como "Wolverine", será Anna Karenina, “una dama de la alta sociedad y esposa del futuro Gobernador de San Petersburgo que entra en una historia de amor que cambia su vida con Vronsky, heredero de un imperio de aluminio. Su aventura amenaza el delicado equilibrio de sus vínculos familiares y relaciones sociales”, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.Recordemos que la historia de Tolstói ya fue adaptada al formato audiovisual en otras ocasiones, pero, sin lugar a dudas, la más reconocida es aquella que protagonizó Keira Knightley en 2012, en la versión dirigida por el británico Joe Wright.Considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos, comienza con una de las líneas más citadas en la literatura: "Las familias felices son todas iguales; cada familia infeliz es infeliz a su manera".Roman Kantor, el escritor detrás de la serie rusa "Hacia el lago", disponible en Netflix, será el encargado de escribir la adaptación moderna de la historia de Tolstói. En relación a ello, dijo: "Llevar a Anna Karenina a la Rusia del siglo XXI y presentarla simultáneamente al mundo entero en su propio idioma y en muchos otros a través del milagro de Netflix es un sueño hecho realidad para mí. Y hablo literalmente, ya que la idea de esta serie se me ocurrió en un sueño y la he perseguido desde entonces".Además de ser partícipe de la producción del proyecto junto a 1-2-3 Production, Kantor asumirá las funciones de dirección junto con Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov, Natasha Merkulova y Aleksey Chupov. De esta manera, el rodaje tendrá lugar en Moscú y San Petersburgo.“El talentoso equipo de escritores, directores y productores ha creado una serie imaginativa e inmersiva. Estamos emocionados de ayudar a llevar su visión de esta historia tan admirada a nuestros miembros en Rusia y el mundo", aseguró Michael Azzolino, director de Series Originales de Netflix."Anna K" se proyectará en Netflix para todo el mundo, aunque todavía no tiene fecha de estreno.