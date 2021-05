HBO Max llega a Latinoamérica

Con la llegada de la pandemia y los cierres de los cines, los servicios de streaming pisaron fuerte en el mercado y cada vez más personas decidieron mirar películas y series desde la comodidad de sus hogares. Para ello, contrataron plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus. Ahora, los espectadores tendrán una nueva opción para elegir. Con un evento de la magnitud del contenido que llega, finalmente, HBO Max anunció su arribo a Latinoamérica.La plataforma es el espacio en el que confluyen Cartoon Network, Warner Bros, Max Originals y DC Comics, donde se podrán ver desde producciones clásicas hasta esperados estrenos. ¿Cuándo? Desde el 29 de junio."Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max", expresó Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional. "Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma HBO Max y de su increíble colección de contenidos. Warner Media es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí", añadió.Con un despliegue de producciones, adelantaron algunos de los estrenos más esperados, entre ellos, la tercera temporada de "Succesion", una de las series líderes de HBO, y "House of the Dragon", precuela de la multipremiada "Game of Thrones"."Son miles de horas para volver a ver o ver por primera vez", sostuvo por su parte el director y productor argentino Tomás Yankelevich, presente en el evento y encargado de dar a conocer muchas de las series y películas originales, más aquellas que se incorporan a la plataforma.Entre los clásicos se encuentran producciones como "El mago de Oz", "Casablanca", "Cantando bajo la lluvia"; y para maratonear "Los Soprano", "Game of Thrones", "Sex and The City", sumando a originales de HBO y de televisión como "The Big Bang Theory".Además, sin costo adicional, muchas películas de Warner Bros estarán disponibles en la plataforma 35 días después de su estreno en las salas de cine en América Latina, mientras que la plataforma será el hogar de sagas como "Harry Potter", "El Señor de los anillos", "Matrix" y la trilogía de Christopher Nolan de "Batman: el caballero de la noche". Éstos tres últimos títulos saldrán de Netflix y podrán disfrutarse desde HBO Max.A su vez, en la plataforma se podrán disfrutar algunas producciones argentinas. Por un lado, una de ellas es "Días de gallos", historia de las batallas de freestyle rap con un elenco que reúne a Ángela Torres, Ignacio (Ecko) Spallatti, Tomás Wicz, Carlos Portaluppi, Delfina Chaves, Julieta Zylberberg, Paola Barrientos, Lautaro Delgado, Laura Cymer, Franco Rizzaro, y más. La misma contará con 10 episodios escritos por Hernán Guerschuny, Lucas Jinkis, Joaquin Bonet y Sofia Wilhelmi; y con dirección de Joaquín Cambre.Por otro lado llega "Bilardo", una docu-serie sobre el entrenador con el que la Selección Argentina hizo historia en el Mundial de Fútbol de México en 1986. Se trata de un recorrido por la trayectoria del exfutbolista, desde sus inicios como jugador de Estudiantes.Pero además, se podrán encontrar producciones ya estrenadas tales como la ganadora del Martín Fierro, "Un gallo para Esculapio", y "El jardín de Bronce".Después de años de innumerables pedidos de fanáticos de todo el mundo, las estrellas de la serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer regresan a la pantalla con “Friends: The Reunion Special”.La reunión contará con invitados especiales como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.El evento se estrenó ayer por la noche en Estados Unidos, pero se podrá ver en Latinoamérica a partir del 29 de junio.En paralelo, la plataforma contará con el siguiente capítulo de "Sex and The City" en "And Just Like That...", y el reboot de "Gossip Girl".HBO Max se podrá ver desde smartphones, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming. Para aquellos que quieran adquirir el servicio que estará disponible a partir del 29 de junio, la plataforma ofrece dos planes de suscripción.Por un lado, el “plan estándar”, el cual cuenta con el acceso a tres usuarios en simultáneo, cinco perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición, más algunos títulos en 4K para aquellos dispositivos compatibles. El mismo costará ARS 529 al mes.Por el otro lado, el “plan móvil” contará con acceso al mismo catálogo de contenido, pero este ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Esta opción tendrá un precio de ARS 359 al mes.Las suscripciones por períodos recurrentes de tres o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%. A su vez, ofrece siete días de consumo gratuito más una "zona de degustación" donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo.¿Qué pasa si ya soy usuario de HBO GO?Equivale al mismo servicio. "Los actuales usuarios de HBO GO recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max. A partir del lanzamiento de HBO Max, el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado", informaron desde el evento.Finalmente, Luis Durán, Gerente General de la plataforma en la región concluyó: "HBO Max es una plataforma construida en América Latina para los latinoamericanos. En este contexto, nuestro catálogo entrega la intensidad y la pasión de nuestra región, nuestros planes entregan la experiencia que los usuarios esperan, y nuestros precios cumplen con nuestra promesa de entretener a todos. Nuestro objetivo es transformar el streaming en América Latina, una palabra, una toma, un píxel a la vez. Y apenas estamos comenzando".