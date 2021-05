El Justicialismo escuchó alternativas de la Reforma Judicial en marcha

En un encuentro de características inéditas en lo que va de la gestión de Omar Perotti, el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman junto a los secretarios de Justicia, Gabriel Somaglia y de Gobierno, Oscar Urruty, presentaron en la Legislatura y ante la totalidad de los integrantes de los dos bloques de Senadores del PJ y del bloque de Diputados justicialistas, el conjunto de proyectos de ley anunciados por el gobernador en su mensaje de apertura del período de sesiones ordinarias del 1ro de Mayo. Estas iniciativas enroladas en lo que el oficialismo dio en llamar una Reforma Judicial, serán ingresadas formalmente dentro de unos días y la intención del encuentro acontecido en la tarde del pasado miércoles, fue ponerlas en consideración de los legisladores del oficialismo de ambas cámaras, para posteriormente hacerlo con las autoridades de las comisiones donde van a tener tratamiento. Los proyectos presentados por Sukerman, Somaglia y Urruty fueron los siguientes:1) Reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial.2) Modernización del Sistema Judicial3) Ley Regulatoria del Registro Publicó de Comercio, Inspección General de Perdonas Jurídicas y de colegios profesionales.Cabe consignarlo, estuvieron presentes en el recinto de la Legislatura, los jefes de los bloques afines a la gestión de Omar Perotti, esto es el senador Alcides Calvo y el diputado Leandro Busatto, pero –y esto es uno de los datos significativos del encuentro- estuvo sentado presencialmente también el senador Armando Traferri, titular de la bancada justicialista en la Cámara Alta. Los demás integrantes del oficialismo participaron por videoconferencia del trascendente encuentro político.Al finalizar, el encuentro que reunió a todos los representantes legislativos del oficialismo, desde el senador Armando Traferri hasta el diputado Leandro Busatto, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, expresó: “Esto tiene que ver con algo de lo enunciado por el gobernador Omar Perotti durante el discurso brindado en la Legislatura por el inicio del período ordinario de sesiones, y a instancias de un diálogo gestionado por el ministro Roberto Sukerman, visitamos a los bloques del justicialismo en el Senado que estaban reunidos y vinimos a exponerles la Agenda Legislativa que tenemos desde la Secretaría de Justicia”.A la hora de ampliar consideraciones, Somaglia expresó que “entre sus puntos centrales, vinimos a informarles a todos los legisladores del justicialismo que vamos a estar enviando en breve, lo que será el anteproyecto del Código Procesal, Civil y Comercial; la modificación del mapa judicial a los fines de modernizar el sistema de juzgados y algunos procesos en la justicia; y finalmente, abordamos el tema de los Colegios Profesionales y la Inspección General de Personas Jurídicas, ya que es necesario adaptarlo a las necesidades de la actualidad”. Somaglia finalizó el balance de la jornada legislativa que aglutinó a todos los sectores del justicialismo consignando que “estamos haciendo realidad lo que expresó el gobernador: es necesaria la construcción y búsqueda de consensos. Por eso, me parece que este encuentro es una jornada de celebración para todos los que estábamos presentes”.Por su parte, el senador Armando Traferri precisó respecto de la presencia de todos los sectores del justicialismo en la Legislatura para analizar las iniciativas de la Reforma Judicial provincial, que “esta construcción se dio a través del diálogo. Es un gesto muy auspicioso. La visita del ministro de Gobierno, Roberto Sukerman; del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia y el secretario de Gobierno, Oscar Urruty junto con los presidentes de los bloques justicialistas en el Senado y la Cámara de Diputados, que podamos trabajar una agenda común es destacable. Es concretar lo que veníamos pidiendo, cómo podemos encontrarnos y saber aceptar las miradas distintas que podemos tener en los proyectos. En términos generales, estamos muy de acuerdo con las tres iniciativas que nos presentaron en el Senado, ya que atiende a las demandas que tenemos a diario en todos los departamentos”.Por su parte, el diputado Leandro Busatto señaló sobre la reunión de todos los representantes del justicialismo en la Legislatura que “celebramos esta instancia, porque es muy positiva. Tiene para nosotros una fundamentación institucional, que es trabajar desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, para hacer más accesible la Justicia, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan cumplir sus expectativas en un ámbito tan delicado como es la justicia, en un momento tan difícil como este”. El joven legislador provincial expresó también que “desde el punto de vista político, es una notoria señal que Legislatura, Ejecutivo y Poder Judicial somos parte del Estado y tenemos que dar respuestas a la sociedad. Por eso me parece importante que el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, el secretario de Justicia y el secretario de Gobierno, junto con diputados y diputadas del justicialismo, podamos reunirnos. Porque implica que estamos en el mismo rumbo, con las mismas ocupaciones, preocupaciones y expectativas. Estamos tratando que la política esté cerca de la sociedad, y me parece que hoy el peronismo tiene que llevar eso como premisa y como bandera”. Busatto se mostró “agradecido con el ministro, los secretarios y los senadores que nos han recibido en su casa, para dar una señal clara desde la política a la sociedad”.