Por 90 días, el Concejo prorrogó la emergencia en salud pública

Durante la mañana de ayer, el Concejo sesionó de manera virtual y aprobó una nueva prórroga de la Ordenanza que declara la Emergencia en Salud Pública por 90 días. Brenda Vimo fue miembro informante y destacó el terrible momento que está atravesando la humanidad por la pandemia y las situaciones extremas que muestra esta crisis sanitaria. Asimismo, Vimo remarcó: “La verdad que parece reiterativo, que volvemos siempre sobre lo mismo, en donde estamos viviendo esta realidad que no es ajena a nadie, que ya parece una ficción, tan desesperante que parece que nada alcanza. Es casi absurdo tener que detallar una situación que es tan evidente, tan concreta, tan tangible. Estamos pasando por los peores momentos sanitarios, los peores momentos sociales, los peores momentos humanos de nuestra historia. Y ojala esto sea lo peor y eso es lo peor, que no lo sabemos”.

Por su parte, Jorge Muriel explicó la importancia que tiene esta herramienta en un momento tan complejo como el actual, en donde muchas veces la burocracia dificulta la gestión de insumo y recursos de todo tipo. El radical Leonardo Viotti, consideró que “es un momento en el que todos coincidimos que es necesaria esta prórroga, entendiendo el difícil momento que se vive en el tema de salud, y esto no requiere de mayores discusiones, con lo cual entendimos que hay que darle esta herramienta al intendente para que pueda manejar y tomar las decisiones necesarias con la libertad y rapidez que esta crisis precisa. Lo hicimos a lo largo de esta pandemia y tiene nuestro apoyo, más allá de las diferencias que podamos tener”.

Luego de votarse esta Ordenanza y conseguir un total acompañamiento tanto por oposición como por oficialismo, se trataron otros proyectos, entre los que se destaca una Resolución, a partir de la cual se le solicita a la empresa Litoral Gas S.A. que informe de manera urgente a la población de Rafaela que se están efectuando inspecciones de pérdidas domiciliarias para dar seguridad al servicio. Que la situación podría solucionarse con una comunicación previa a los cortes del servicio. Los ediles coincidieron en la cantidad de reclamos que por este tema vienen recibiendo, donde los vecinos les expresan diversas situaciones en las que intempestivamente sufren por parte de Litoral Gas cortes del suministro sin comunicación previa.