Viotti: “se repiten fórmulas que ya fracasaron"

Este jueves en la sesión del Concejo, se aprobó un proyecto de Declaración impulsada por el concejal Leonardo Viotti, en el que se rechazó la decisión adoptada por el gobierno nacional sobre el cierre de las exportaciones de carne.

Al respecto, el edil enfatizó que “se repiten fórmulas que ya fracasaron y se pone en riesgo la economía y el trabajo de la gente”.

En total desacuerdo con esta decisión que implica, según referentes del sector cárnico, pérdidas que rondarían los USD 250 millones y que pone en riesgo casi 100.000 empleos de los 400.000 puestos de trabajo que genera esta industria. El concejal Viotti, que días atrás estuvo reunido con un empresario de la carne de nuestra ciudad y otros integrantes del partido radical a nivel provincial, sostuvo que “vemos que este tipo de medidas apresuradas, no tienen ningún tipo de resultados y lo que es peor podrían generar consecuencias económicas gravísimas y pérdida de puestos de trabajo, acentuando todavía más la crisis que vivimos”.

La medida, tomada para bajar el precio interno de la carne y consecuentemente los niveles de inflación, es similar a la que en su momento tomó el gobierno de Néstor Kirchner que tuvo como efecto la liquidación de 12 millones de cabezas de rodeo argentino, el cierre de frigoríficos, la pérdida de empleo, de mercados externos y el aumento de los precios para consumo interno.

“Se repiten fórmulas que ya fracasaron y se pone en riesgo la economía y el trabajo de la gente. Con esta restricción el mismo gobierno que dice ser de “TODOS” pone al borde de la cornisa la economía de miles de familias, fomentando con su decisión la desaparición de fuentes de ingresos de cientos de productores ganaderos, frigoríficos y toda la cadena de puestos de trabajo indirectos que genera el sector”.

Por otro lado, según referentes de la industria de la carne es erróneo considerar que la carne de exportación moviliza el precio interno, porque en nuestro país se consume una carne diferente a la que se vende a otros países.

“Las consecuencias de todo esto serán lamentables para los exportadores, a los cuales les llevó años poder tender redes comerciales y construir la confianza necesaria en el producto local. Hablamos con el dueño de un frigorífico de la ciudad y están realmente muy preocupados.

Acá no se está viendo el verdadero inconveniente, que es la falta de dinero de la gente, los magros sueldos de los trabajadores argentinos, la devaluación de nuestro peso y la enorme presión impositiva que sufrimos”, expresó el concejal.

“Estamos yendo por el camino equivocado, con caída de la economía, suba de inflación y más devaluación cuando lo que necesitamos es generar más empleo, actividad económica e inversiones. Repetir errores del pasado nos puede costar muy caro, si queremos salir adelante no podemos ponerle barreras a los que generan empleo”, fundamentó Viotti al cierre.