González García pidió retractación de Bullrich

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El exministro de Salud, Ginés González García, le envió una carta documento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para que se retracte públicamente de las denuncias en su contra por supuesto pedido de retornos en la negociación con el laboratorio Pfizer por la compra de vacunas contra el coronavirus.El ex funcionario espera que Bullrich se retracte "pública, lisa y llanamente de sus afirmaciones injuriosas y calumniosas efectuadas en su contra en el programa La Cornisa del 23 de mayo de 2021".La carta fue enviada el miércoles, pero recién se conoció ayer y González García aguarda una respuesta de la exministra de Seguridad.El exministro de Salud reapareció esta semana en la escena pública para rechazar los dichos de Bullrich."Hoy no es un día fácil, quiero una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo no la puedo dejar pasar", remarcó.En declaraciones radiales, el exfuncionario sostuvo: "Yo tengo muchísimos años de mi vida como funcionario público y en mi vida me pasó una cosa así. Pero además, decirlo sin ninguna prueba, impunemente, favoreciendo el odio, la desesperanza… y además metiéndose nada menos que con el honor de la persona y sin siquiera dar la mínima prueba"."Qué prueba va a tener si además fue explícito todo lo que pasó con Pfizer y todavía el Gobierno sigue negociando (con el laboratorio) porque intenta buscarle una vuelta", señaló.La titular del PRO afirmó el domingo que "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman"."Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba", enfatizó.Luego, el laboratorio estadounidense desmintió el pronunciamiento de la dirigente opositora sobre la existencia de un supuesto pedido de coimas del gobierno argentino para la provisión de la vacuna contra el coronavirus y negó también la existencia de "intermediarios o representantes".