Enérgico repudio de la oposición a los cambios efectuados al himno nacional en un acto oficial de Santa Fe

Locales 27 de mayo de 2021 Redacción Por

“Sería bueno que estas actitudes, propias del Kirchnerismo o líderes populistas que no dudan en cometer atropellos institucionales, no se copien en Santa Fe; los símbolos patrios no están sujetos a cambios, quites o agregados de acuerdo al gusto de cada gobierno o intérprete”, consideró el legislador santafesino.