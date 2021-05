Una intensa actividad de Guerrieri y Girolami

Los pilotos argentinos del equipo Honda Racing de WTCR, ensayaron el lunes y ayer en el trazado italiano de Adria, con miras a la puesta en marcha del campeonato 2021.Esteban Guerrieri y Néstor Girolami estuvieron cumpliendo dos días de pruebas en el renovado circuito peninsular, de cara a sus participaciones en el WTCR, integrando el equipo Honda Racing All-INKL.Com Münnich Motorsport.También estuvieron girando el portugués Tiago Monteiro y el húngaro Attila Tassi.A pesar de que hubo lluvia en la primera jornada y dieron pocas vueltas, los test fueron satisfactorios y sirvieron para lograr bastante información.Tanto los pilotos argentinos como los europeos, trabajaron en adaptarse a la pista, ya que formara parte del calendario 2021 completando cada uno 25 giros con el Honda Civic Type R TCR del MM Motorsport.Vale recordar que el WTCR estará comenzando su temporada del 3 al 5 de junio el mítico circuito alemán de Nürburgring Nordschleife."Trabajamos muy intensamente junto a Néstor Girolami. Ya hemos probado en muchos circuitos y Muchas veces, 'Bebu' me dice ¿qué circuito no conocés?, cuando me pide referencias de alguna pista", reconoció Guerrieri sobre su experiencia en el campo internacional.Al referirse sobre el trabajo en la escuadra Münnich Motorsports, explicó: "Conocemos muy bien toda la dinámica de la estructura del equipo y ahora vamos a intentar elevar la vara para corregir y pulir los errores que no nos permitieron luchar por el pasado campeonato hasta el final"."Lo lindo del mundial es correr en diferentes circuitos, como Nordschleife y Macao, que abren y cierran el campeonato. A diferencia del año pasado, volvemos a Asia. Esperamos que se pueda viajar", concluyó Guerrieri.Girolami, en tanto, sostuvo que "se viene trabajando muy bien con el auto y pudimos corroborar las mejoras introducidas, respecto de la performance de las dos temporadas anteriores".Sobre sus rivales en el certamen, reflexionó: "Este año va a ser más competitivo que el año pasado. Audi vuelve como equipo oficial, Hyundai presentará el nuevo Elantra y el equipo Link & Co será un rival muy duro"."Lo bueno es que todos vamos a tener las mismas armas, con el Balance de Performance, y cada uno intentará sacar lo mejor de sí para llegar a fin de año con posibilidades", finalizó el piloto de Isla Verde.