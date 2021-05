Michele Pirro cubrirá la ausencia de Martín

El italiano Michele Pirro, piloto de pruebas de Ducati formará dupla con el francés Johann Zarco en el Pramac Racing en el circuito de Mugello, mientras que el español Jorge Martín regresará en el Gran Premio de Catalunya.Las condiciones físicas del piloto español, sin duda, han mejorado, pero que vuelva a tiempo para el Gran Premio Oakley de Italia en Mugello no parece la mejor opción, debido a lo duro y exigente que es el circuito.Por lo tanto, Michele Pirro lucirá los colores del Pramac Racing junto a Johann Zarco en el próximo Gran Premio italiano que se celebrará del 28 al 30 de mayo.Los compañeros en el equipo de Yamaha, tanto Franco Morbidelli como Valentino Rossi, tendrán las banderas italianas flameando en Mugello, por más que ambos puedan sentirse más "en casa" cuando se corre en Misano.El Gran Premio de Italia tendrá las tribunas vacías por decisión sanitaria, pero es el regreso a esta carrera tras la cancelación que sufrió en el año 2020.Si bien ha sido la anterior una competencia difícil, hace pocos días en Le Mans, para ambos es la oportunidad de salir a flote.Particularmente para Rossi, quien espera encontrar el camino hacia las mejoras que notó en las pruebas que realizó oportunamente en Jerez de la Frontera."Il Dottore" logró una impresionante seguidilla de siete victorias consecutivas entre 2002 y 2008, por lo que la esperanza de sellar la mejoría que lo saque del 19° lugar del torneo con solamente nueve puntos conseguidos se centra en el fin de semana."En Le Mans pude mantenerme en el Top 10, pero sufrí con las condiciones mixtas del domingo", recordó el italiano al tener en cuenta la lluvia que se registró el domingo en el circuito francés."También me sentía mejor con la moto", refirió sobre el veloz circuito de esta semana, por lo que espera "que el tiempo sea más consistente en Mugello y podamos confirmar las mejoras del test de Jerez"."Es una pista fantástica y afortunadamente tengo muchos buenos recuerdos. Siempre es especial, así que estoy deseando estar allí, aunque es una pena que no haya aficionados en el circuito. Es un excelente trazado y es el Gran Premio de Italia, así que estoy deseando estar allí", recalcó el ídolo local.La situación de Morbidelli es distinta puesto que ocupa el octavo lugar en el Mundial y acumula 33 puntos en el año: "Espero llegar a Mugello en la mejor forma posible después de recibir un tratamiento para mi rodilla. Me encanta, es una gran pista llena de historia y tengo buenos recuerdos allí".