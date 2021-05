Boca goleó y se metió en octavos

Con goles de Almendra, Villa y Valverde en contra, el Xeneize aplastó 3-0 al The Strongest, cerró el Grupo C como escolta de Barcelona de Guayaquil y accedió a la próxima instancia del certamen continental.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Boca se impuso anoche por 3 a 0 sobre The Strongest de Bolivia en el estadio "La Bombonera", en un partido válido por la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, donde el "Xeneize" se metió en los octavos de final.Con un tempranero gol del mediocampista Agustín Almendra - luego se retiró lesionado- a los 3 minutos, el "Xeneize" pasó al frente y ganó tranquilidad en busca de la clasificación, mientras que Sebastián Villa, sobre el cierre de la etapa inicial, puso el 2 a 0 a favor del elenco de La Ribera.Ya en el complemento, sin que los dirigidos por Miguel Ángel Ruso pasaran sobresaltos, el defensor Gabriel Valverde, en contra de su propia valla, selló la goleada definitiva a los 11 minutos.Con este resultado, pese a que en simultáneo se enfrentaron Barcelona de Ecuador y Santos de Brasil (ganó el elenco de Guayaquil por 3 a 1), Boca sepultó las opciones de sus competidores y se quedó con el segundo boleto a la próxima fase del certamen continental.Las posiciones del Grupo C finalizaron de la siguiente manera: Barcelona, 13 puntos; Boca, 10; Santos y The Strongest, ambos 6 unidades.Vélez buscará hoy una victoria que le permita quedar como líder del Grupo G de la Copa Libertadores cuando visite al Flamengo, actual puntero del mismo, en un partido correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de zonas del certamen continental. El encuentro se disputará a partir de las 21.00 (ESPN) en el mítico estadio Maracaná, contará con el arbitraje del uruguayo Leodán González (Uruguay). El equipo de Liniers tiene 9 unidades y buscará quedarse con el liderazgo del Grupo G que actualmente tiene como puntero al conjunto brasileño con 11 puntos.Defensa y Justicia, ya clasificado a octavos, recibirá a Independiente del Valle de Ecuador en un partido correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores que será el primero con una cuaterna arbitral integrada en su totalidad por mujeres en el certamen continental masculino. El encuentro se jugará a partir de las 19:00 (ESPN) en el estadio Norberto Tomaghelo, será arbitrado por la brasileña Edina Alves, quien tendrá como asistentes a su compatriota Neuza Back y a la chilena Cindy Nahuelcoy. En tanto, la cuarta jueza será la chilena María Belén Carvajal, mientras que la asesora de árbitros será la argentina Sabrina Lois y la brasileña Ana Paula Oliveira estará como asesora de video.