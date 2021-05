Sudamericana: el Rojo a octavos

Independiente se clasificó anoche a los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer a Guabirá de Bolivia por 1 a 0, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Grupo B, que se disputó en el estadio "Libertadores de América".El único gol del encuentro lo marcó el delantero Silvio Romero, a los 38m ST, mientras que a los 43 el delantero visitante William Alvarez erró un penal.Con este resultado y el triunfo de City Torque de Uruguay sobre Bahía de Brasil por 4 a 2, Independiente logró pasar de ronda, ya que dependía de sí mismo.El "Rojo" terminó líder con 14 puntos, City Torque fue segundo con 11, después Bahía con 8 y Guabirá cerró sin unidades.Anoche, al cierre de nuestra edición San Lorenzo visitaba a Huachipato de Chile en lo que será su despedida de la Copa Sudamericana, donde ya se encuentra eliminado, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Grupo A, donde puede darle una mano a Rosario Central que jugaba anoche ante 12 de Octubre de Paraguay, en cancha de Banfield.El "Canalla" logró una regularidad en la Sudamericana que no tuvo en la Liga Profesional, por lo que llegó a esta instancia dependiendo de sí mismo, ya que es líder con 10 puntos y una diferencia de gol de +7.Su rival directo es Huachipato, que tiene ocho unidades y -3, por lo que debería golear al eliminado San Lorenzo como local para tener opciones.Arsenal intentará hoy conseguir un triunfo cuando se enfrente como local al Bolívar de Bolivia en un partido correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, pero deberá esperar que el Ceará no le gane a Wilstermann para poder clasificarse a los octavos de final. Será a partir de las 19:15 (Fox Sports) en el estadio Julio Humberto Grondona, contará con el arbitraje del colombiano John Ospina.Lanús cerrará hoy su participación en la Copa Sudamericana 2021 cuando reciba al Aragua de Venezuela por la sexta y última jornada del Grupo H del torneo. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 (Fox Sports 2) en el estadio Néstor Díaz Pérez, será controlado por el árbitro peruano Michael Espinoza.Por otro lado, Lanús llegó a un acuerdo con Boca para vender su 50% del pase del delantero Nicolás Orsini en una cifra cercana a los dos millones de dólares y en una negociación aparte negocia los préstamos por un año de Gonzalo Maroni y Agustín Obando.