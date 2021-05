Los gastronómicos anunciaron que dejarán de pagar impuestos y servicios

El sector gastronómico de Rosario se declaró en estado de cesación de pagos debido a la grave crisis que arrastra desde hace más de un año por la pandemia de coronavirus. Los empresarios del sector adelantaron, de acuerdo a lo publicado en La Capital, que las únicas obligaciones que afrontarán serán el pago de sueldos a los empleados y los compromisos con los proveedores. Los propietarios de bares, restaurantes y parrillas plantearon que no podrán cumplir con el pago de servicios y de impuestos de carácter nacional, provincial y municipal, "en virtud de que no hay caja para hacerlo". "La prioridad será pagar sueldos y proveedores que son los que permiten sostener el negocio en pie”, afirmó hoy Alejandro Pastore, integrante de la Cámara Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario. El referente del Paseo Pellegrini precisó que la situación “es crítica y gravísima” y que las medidas de asistencia económica que requirió el sector para poder sobrevivir a la pandemia “no han llegado y las consecuencias son éstas”.



TAMBIEN LOS GIMNASIOS

"Esto no es una rebelión fiscal", aseguran desde la Cámara de Gimnasios de Rosario, quienes solicitaron una reunión urgente con ambos niveles del Estado al sostener que no pueden afrontar los impuestos y servicios por la falta de ingresos provocada por la pandemia de coronavirus. Desde hace dos semanas no pueden desarrollar su actividad y a eso se suman las deudas y créditos tomados durante el año pasado, cuando tuvieron que bajar las persianas durante casi cinco meses.