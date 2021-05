Sumaron comorbilidades a priorizar

El Ministerio de Salud provincial informó que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) ha evaluado y recomendado incorporar dentro de la población objetivo prioritaria a vacunar, a pacientes oncológicos, personas con tuberculosis activa y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo Síndrome de Down.Es necesario remarcar que estas últimas recomendaciones surgen en función del aumento del riesgo de enfermedades graves por Covid-19, igualmente se sugiere sostener fuertemente la recomendación de extremar las medidas de cuidado y protección personal a pesar de la vacunación. Al respecto, la coordinadora del programa de Inmunizaciones de la provincia, Soledad Guerrero, explicó que “el Ministerio de Salud de la Nación envió un memorándum sobre la inclusión de nuevas comorbilidades. Aquellas personas que las posean, van a estar incluidas en la población objetivo priorizada para ser vacunadas contra el Covid-19”. “Es necesario que aquellas personas que transiten algunas de estas patologías se inscriban en el Registro de vacunación que se encuentra disponible en el portal web de la provincia y así a medida de que vayan ingresando las vacunas se podrá asignar un turno e inocular a toda la población objetivo lo más rápido posible”, concluyó Guerrero.NUEVAS COMORBILIDADESEN EL GRUPO DE “18-59 AÑOS"Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente), Cirrosis, Personas que viven con VIH, Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos, Personas con discapacidad residentes de hogares, residencias y pequeños hogares, Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada). En pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, se recomienda recibir el esquema completo de vacunación (2 dosis) al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación (según corresponda). Personas cursando una Tuberculosis activa (caso nuevo o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses), Personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de la COVID19; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria; Síndrome de Down, priorizando inicialmente a aquellos mayores de 40 años, en quienes se ha evidenciado un aumento sustancial de la mortalidad por Covid-19 respecto de otros grupos etarios.