"31.000 rafaelinos han recibido una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19”

Este miércoles por la tarde, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; la epidemióloga Sandra Cappello; y el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti, mantuvieron una videoconferencia para informar sobre la situación epidemiológica actual de Rafaela. Se trataron temas como vacunación, reprogramación de turnos, hisopados, actualidad sobre el funcionamiento del Hospital y un nuevo llamado a la conciencia de la comunidad para que cumpla con los protocolos.VACUNACION“Hoy -por ayer- comenzamos con el operativo de vacunación en los geriátricos de la ciudad, donde 598 personas adultas mayores y el personal que trabaja en cada uno de los geriátricos, están recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID (ver aparte, PAG. 9). Es una logística que la estamos llevando a cabo, tanto el personal del Hospital Jaime Ferré como equipo municipal, para que en el día de mañana se acabe con la totalidad de los geriátricos”, indicó Myriam Villafañe. “Simultáneamente estamos llevando a cabo el operativo de vacunación de todas aquellas personas que por algún motivo perdieron el turno que les tocaba. Alrededor de 600 personas que perdieron el turno por algún motivo como enfermedad, por la colocación de otra vacuna. Hasta este miércoles, 260 fueron las que se les reprogramó el turno y recibieron su vacuna. Pedimos por favor a aquellas personas que hayan pedido su turno a la línea 15 57 10 85 que hemos puesto a disposición para este fin”. Además, Villafañe detalló que “se lleva adelante la inoculación de 400 adultos mayores y la dosis recibida es la segunda lo cual nos da una gran satisfacción”. “A la fecha 31.000 rafaelinos y rafaelinas han recibido una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y, como es de público conocimiento, están llegando vuelos con una cantidad importante de dosis de vacunas al país, por lo que nos estamos preparando porque Rafaela va a recibir una importante cantidad de dosis. Vamos a llevar adelante un operativo más amplio (N de la R: el objetivo es vacunar a más de dos mil personas por día, en la medida en que las dosis estén disponibles), con mayor cantidad de personal, con más disposición de espacios y horarios. Vamos a hacer jornadas completas, hay personal capacitándose para el momento”, contó la Secretaria de Desarrollo Humano. Asimismo, se refirió al trabajo que se realiza para la detección de la enfermedad con los hisopados. “Es otro gran despliegue que se realiza en la ciudad. Son muchos los rafaelinos y rafaelinas que están denunciando un síntoma o más. Desde el 1 de mayo a la fecha, fueron 4.168 personas las que pasaron por los centros de hisopado, con una alta positividad. Les volvemos reiterar a aquellas personas que tengan síntomas, lo denuncien y serán a la brevedad convocados para detectar tempranamente la enfermedad”, señaló Villafañe.UN ESFUERZO MASA su turno, Lanzotti se refirió a la realidad que se vive en el Hospital: “Este fin de semana el trabajo fue extenuante. Se trabajó con más de 110 pacientes internados, con un promedio mayor a 60 consultas y 12 ingresos diarios. El laboratorio con cientos de determinaciones; el laboratorio de biología molecular con más de 300 test para COVID, PCR y test rápidos. Hablando siempre de promedios: radiología, tomografía, cocina y lavadero. Hay personas que no tuvo ni un día de franco. Inclusive se vacunó, no se suspendieron los hisopados y se continuó trabajando mancomunadamente con el operativo de municipalidad”. “Todos los días tuvimos 45 enfermeras en turnos presenciales por tres o por cuatro, de 6 u 8 horas; tuvimos entre 15 y 17 médicos de activa en el Hospital trabajando; 10 kinesiólogos; todos los servicios de mantenimiento y muchos en doble turno. Hemos dividido el hospital en 10 unidades entre terapia, intermedia, clínica, modulo interno, externo, guardia. Todos al límite”, continuó. “Fue llamativo ver el camión del oxígeno, que vino todos los días desde el sábado hasta hoy, porque la idea era siempre tener el termo lleno. Ya vemos que como pasa con el oxígeno, comienza a pasar con todo el equipamiento, muchos respiradores vuelven a marcar el pedido de servicio, eso significa mayor trabajo y mantenimiento y estar atentos a las necesidades”, manifestó el Director del Hospital.“Hoy -por este miércoles- esperábamos 15 camas de terapia intensiva nuevas, que venían desde Buenos Aires, no para hacer más camas sino para reemplazar camas viejas que tienen mucho trabajo. Y nos avisan de la empresa que asaltaron el camión antes de salir. Por suerte, a pesar de lo sucedido, estarán llegando mañana”. “Creo que es importante que todos seamos conscientes de esto que se vive día a día en el nosocomio. En mis 30 años de médico, nunca creí vivir una situación de esta magnitud. Yo soy la cara visible de los que los cuidan a todos, de muchos que no descansan por eso les pedimos un esfuerzo más”. Además, en un segmento de la charla, Lanzotti también comentó que "361 personas, de Rafaela y la Región, murieron desde el comienzo de la pandemia en el Jaime Ferré. "Para nosotros son personas con nombre y apellido, amigos, conocidos, gente de nuestra comunidad. No son cifras solamente, son personas que ya no están".CUIDADOS“Sabemos que este es un virus nuevo, del cual conocemos muy poco. Por lo tanto, lo único que tenemos claro como estrategia es la prevención y algo de tratamiento. Cuando el paciente es positivo, el único tratamiento efectivo que tenemos es el oxígeno y los corticoides en el paciente crítico y no existe otro tratamiento eficaz. Por lo tanto, el proceso es ir dándole al paciente lo que necesita y eso lo hacemos en el Hospital”, indicó Cappello. “Como estrategia de prevención tenemos las vacunas que son muy importantes y, en la medida que van llegando, se van colocando. La otra estrategia son los cuidados para evitar la infección, evitar contagiarnos. A veces, somos muy reiterativos, pero es lo que se debe hacer: uso del barbijo correctamente colocado, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social”, enfatizó. Al mismo tiempo, agregó: “Podemos llegar a ver reflejados los resultados de las medidas restrictivas a partir de los próximos 15 en adelante. Llamamos a que cada uno reflexione y piense si cumple cada una de las indicaciones que les damos. Muchos dicen yo salgo porque soy esencial. Todos somos esenciales. Cada uno es esencial en el lugar. Entonces, si se enferma y complica, no va a estar más. Es importante que lo tengan claro”. También, la infectóloga dijo: “Evitar el contagio es la única herramienta que tenemos para luchar contra el virus. Hoy por hoy, todos tenemos un conocido que contrajo COVID-19. Hemos perdido a seres queridos por coronavirus. Para esas personas ellos eran esenciales”. “Necesitamos un esfuerzo más en las medidas de prevención mientras van llegando las vacunas. Esa va a ser la herramienta para frenar los contagios y, en el caso de que se sigan dando, no haya patologías tan graves”, cerró Cappello.