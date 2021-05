Preocupa al Sindicato de la Carne los efectos del cese de comercialización

El conflicto que se desató entre el gobierno nacional y el campo, por la decisión de cerrar las exportaciones de carne, repercute de manera directa en los trabajadores involucrados y de no arribarse rápidamente a una solución, se podrían perder muchos puestos de trabajo.El secretario general del Sindicato de la Carne, Domingo Viviani, explicó que “la situación es económica, el gobierno creo que toma esta decisión para el consumo interno de carne del país, yo pienso que es así, uno no está en la economía y no tiene contactos con la idea económica que quiere llevar el gobierno adelante, pero a nosotros nos afecta tremendamente esta medida, es así que con esta no comercialización de carne por varios días ya se está hablando a nivel nacional que puede haber restricciones en los otros productos como puede ser cerdo o derivados de la carne”.“Nosotros por suerte acá en Rafaela, dentro de todo somos frigoríficos de chacinados, pero si se da lo que se está diciendo que tampoco va a haber comercialización de cerdo, nos vamos a ver muy afectados acá en la zona y el coletazo también viene para acá si no hay carne de vaca. Esto tiene que tener una solución urgente porque si no nos va a pasar lo que nos ocurrió anteriormente cuando no se dejaba exportar carne y se cerraron varios frigoríficos, terminamos sin rodeos y sin hacienda; fue un caos”, dijo Viviani.El dirigente, contó que en su momento se perdieron más de 20.000 puestos de trabajo, se cerraron alrededor de 30 frigoríficos que no volvieron a abrir; “ojalá que no suceda esto y se encuentre pronto una solución, se debe revertir esto y se debe dar curso para que nuestra gente siga comiendo y viviendo”.Viviani, a su vez manifestó: “Entre los afectados directos e indirectos hay más de 500.000 personas, entre la comercialización de la carne y los frigoríficos trae un coletazo muy grande. Creo que los que manejan todo esto lo tienen que saber y buscar por eso una solución. A nuestro sector le va a afectar terriblemente el salario; hay trabajadores que ya no están trabajando. Nosotros tenemos el ejemplo de Casilda, que es propiedad del Frigorífico Rafaela y se cerró y no se sabe por cuantos días. Es lamentable lo que puede pasar y repito, son muchos los que se van a ver afectados”.