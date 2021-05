El Concejo aprobará una nueva prórroga

Durante la mañana de ayer se concretó la reunión de comisión del Concejo, que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom y de la que surgieron seis proyectos que serán votados en la sesión de hoy.El primero de los temas abordados, fue el proyecto de Declaración presentado por el bloque de concejales de Cambiemos, en el que se expresa el desacuerdo por el aumento en el precio de la tarifa de energía eléctrica, en donde se advierte que es excesivo, en un momento duro para la economía familiar de cada uno de los hogares santafesinos.En tanto, se unificaron dos iniciativas referidas a un mismo tema, el rechazo y malestar que genera la decisión del gobierno nacional sobre el cierre de las exportaciones de carne: Cambiemos y el FPCyS, habían presentado proyectos similares, con lo cual se acordó unirlos.En torno a esta iniciativa, se generaron algunos cruces entre Jorge Muriel y Lisandro Mársico, en donde los planteos desde lo ideológico molestaron al justicialista, que trató al demoprogresista de “bocón”.Muriel sostuvo: “Hay una mesa de diálogo para revertir todo esto, no es la solución cerrar todo para bajar el precio de la carne, es multicausal como la inflación.“Yo represento a la gente y no me voy a callar; están haciendo desastre”, replicó Mársico. Germán Bottero, como presidente del Cuerpo, medió para que bajaran los decibeles.Al ser consultado acerca del proyecto que derivó en la acalorada discusión, el edil del PDP, dijo: “yo le dije que era un tema ideológico que tenía que ver con el perjuicio que le causa esta medida a la producción de carnes del país, específicamente nosotros que estamos en esta zona tan importante y le pega al corazón de la ganadería de nuestro país; qué es un golpe muy duro y que de prolongarse generaría un gran daño, a las divisas del país, a los productores, al empleo, porque se van a perder muchas fuentes de trabajo”.“Hoy los ideólogos de todo esto, son los mismos que lo pergeneraron años atrás cuando en el 2006 pasó exactamente lo mismo y los que lo llevan adelante son los mismos, por eso repito que es un tema ideológico; como el tema de la de la ley de biocombustibles, de autoría de Cleri, que salió aprobado de las comisiones de la Cámara de Diputados, y en el cual se perjudica netamente a la Industria del biocombustible. Esto es la avanzada que siempre se tiene contra el sector productivo, específicamente el campo, por eso le dije que es un tema ideológico más que una política para bajar el precio de la carne”, subrayó Mársico.NUEVA PRORROGA DE LAEMERGENCIA SANITARIAEntre los proyectos que cuentan con consenso para su aprobación en el recinto, está el que platea una nueva prórroga de la Emergencia en Salud Pública por 90 días, en un escenario de mucha demanda tanto de insumos como de recurso humano, con lo cual, tanto oficialismo como oposición coincidieron en votar este proyecto y brindarle esta herramienta el Ejecutivo. Muriel habló sobre los principales aspectos a tener en cuenta y precisó que hoy se vive un momento más complejo y por eso hay que facilitarle al municipio esta herramienta. La miembro informante, será la concejal Brenda Vimo.OTROS PROYECTOSEste jueves, se tratará una iniciativa del concejal del FPCyS, referida a reiteradas situación que afectan a vecinos de la ciudad, vinculadas a la empresa Litoral Gas S.A., donde se solicita que informe de manera urgente a los vecinos de la ciudad, sobre las inspecciones que se llevan a cabo por pérdidas domiciliarias para dar seguridad al servicio.También se votará una Minuta de Comunicación, referida a líquidos vertidos en el canal sur, donde se pretende que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, proceda a realizar las acciones necesarias tendientes a determinar: Qué tipo de líquido es vertido, presumiblemente de manera irregular, en el Canal Sur, entre Bv. Hipólito Irigoyen y Constitución y determinar el origen del mismo.Por otra parte, se aprobará un proyecto de Declaración, para felicitar al SEOM por los festejos por el 75º aniversario de su creación en la ciudad de Rafaela y por todos los logros alcanzados en tan rica historia.