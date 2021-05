Más jóvenes se capacitaron en tecnologías de redes

En el marco del Programa de Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) llevaron a cabo durante el último tiempo diferentes capacitaciones. En este caso se trató de “Cableado y Estructurado de Redes”; una actividad totalmente gratuita y orientada a personas mayores de 18 años con conocimientos de manejo de PC. La modalidad del cursado fue virtual y con una duración de dos meses.Vale recordar que los diversos contenidos de las capacitaciones, fueron elaborados y dictados por docentes de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).SOBRE LOS CONTENIDOSEl profesor del curso Alejandro Tassoni, explicó: “Se conoce como cableado estructurado al conjunto de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que nos permiten establecer un sistema de telecomunicaciones en un edificio”“La capacitación contó con dos módulos. En ellos se trató sobre cómo está compuesta una red, cuáles son los medios de comunicación, cables, UTP, fibra óptica, radiofrecuencia y también cuáles son las herramientas que se utilizan para realizar el coleccionado de las mismas” agregó. “Luego se profundizó sobre los conocimientos adquiridos y se incorporaron los conceptos de diseños de redes, Wifi 6, direccionamiento de IP, LAM, VILAM y servicios básicos de redes” contó."SEGUIREMOS TRABAJANDOAL RESPECTO"El Secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, expresó: “Cuando uno se embarca en este tipo de cursos con la complejidad del momento y la virtualidad, haber llegado hasta el final, es para felicitar. También agradecer a la Universidad y a todo el equipo que hizo el seguimiento para tratar de que la virtualidad limite lo menos posible y que podamos estar permanentemente en contacto”. “Ahora hay gente formada en estos temas y lo que tenemos que hacer es mostrar estos perfiles que hoy tenemos en la ciudad para que las empresas empiecen a mirar a este grupo; conectar estas personas con las empresas que han dicho que esta formación es una demanda, seguiremos trabajando al respecto” enfatizó. Noelia Barberis, del equipo de UNRaf, marcó: “En primer lugar, felicitarlos a todos y todas por el compromiso. La virtualidad a veces aleja, pero no dudo de que los profes lo supieron llevar; el aprendizaje se lo llevan ustedes. Esta es la segunda edición, el año pasado tuvimos la primera y con la segunda se convocó a más personas, sabemos que a veces es difícil pero, tener esta cantidad de personas interesadas está buenísimo y quiere decir que, entre instituciones, en este caso entre Municipalidad y UNRaf, se realizó un curso con impacto y que sirvió para las necesidades del territorio.”."EL CURSO FUE MUYDINAMICO E INTENSIVO"La participante Ana Luz Colazo, contó: “Me interesó el curso debido a que era virtual y me parecía bueno incorporar nuevos conocimientos o actualizarlos, en este caso ambos. El curso fue muy dinámico e interactivo; el profe muy buena onda, siempre nos preguntó y estuvo disponible; la evaluación de seguimiento y trabajos prácticos me parecieron una muy buena idea ya que muchos no realizan esa metodología; la parte que más me gustó fue el práctico, aprender qué herramientas se utilizan, cómo funcionan y la segunda parte de la capacitación que fue realizada entre todos”.En esta instancia de finalización de una nueva capacitación resulta oportuno recordar la importancia de mantener diálogos abiertos; la capacidad de saber identificar demandas concretas de ciertos sectores y a partir de esas demandas definir estrategias de formación; y la oportunidad que ofrecen los cursos virtuales para aprender y compartir experiencias con otros; reforzando el sentido de colaboración y de comunidad.