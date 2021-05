En pleno conflicto, la dirigencia agropecuaria analiza nuevas medidas

Tras la decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna, el sector agropecuario se muestra fuerte y unido para manifestar abiertamente su rechazo a una medida que en el pasado reciente provocó enormes daños en la cadena cárnica.Mientras transcurre el cese de comercialización de hacienda, con alto acatamiento en nuestra región y en todo el país, la dirigencia rural piensa en el corto plazo y analiza los pasos a seguir teniendo en cuenta la disconformidad de los productores, pero también la falta de respuestas oficial.Al cierre de esta edición, eran varios los rumores periodísticos que señalaban una nueva medida de fuerza por parte de la Mesa de Enlace para los próximos días. La posibilidad surgió luego de conocerse públicamente que CARBAP, entidad bonaerense adherida a CRA (que a su vez integra precisamente la Mesa), había manifestado la necesidad de llevar a cabo un cese de comercialización de granos. Cabe destacar que la dirigencia rural no forma parte del convite oficial y se encuentra con serias dificultades para entablar un diálogo con los funcionarios de alto rango.De hecho, en los últimos días fueron varios los encuentros entre representantes del Gobierno nacional, vinculados a las carteras de Producción y Comercio Interior, con empresarios de la industria cárnica como por ejemplo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores ABC, y también autoridades del Consejo Agroindustrial.Una de las alternativas que estaría considerando el Gobierno para dar “marcha atrás” contempla la posibilidad de contar con más cortes a precios accesibles, en los principales conglomerados urbanos (Conurbano, Gran Rosario, Santa Fe y Córdoba) y mayores canales de comercialización, sumándose así carnicerías. Cabe destacar que el acuerdo vigente entre la Nación y el Consorcio ABC alcanza sólo a las cadenas de supermercados.La novela promete más capítulos y desde el sector agropecuario se mantienen expectantes con las novedades que puedan llegar a surgir en las próximas, teniendo en cuenta que las bases se encuentra realmente disconformes y son muchos los productores que quieren profundizar medidas de fuerza porque descreen de cualquier versión oficial.“UNA MEDIDA IRRESPONSABLE”El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe Ignacio Mántaras, también secretario de CARSFE (que agrupa a todas las entidades ruralistas de la provincia) analizó el escenario que transita el sector agropecuario a partir de la decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones.“Es una irresponsabilidad total la medida porque se toma de un día para el otro y porque acá la cuestión de fondo es contar con carne barata en el cordón de Buenos Aires”, afirmó. Por eso fustigó: “para satisfacer eso sacrifican una cadena y una actividad que es la más federal de todas, porque está en cada una de las provincias del país”.Teniendo en cuenta que un productor ganadero, como el caso de Mántaras, toma decisiones a largo plazo, el dirigente criticó con dureza el accionar oficial: “estamos hablando de un negocio de cinco años en donde se invierte en genética, sanidad, infraestructura (alambrados, aguadas), tecnología, con lo cual hay un sinfín de decisiones y todas son económicas; la señal que da el Gobierno, aunque la medida, se levante antes de los 30 días ya produjo un daño porque genera incertidumbre en la cadena”.También se refirió a la bronca que hay en el sector agropecuario producto de un nuevo embate del Gobierno nacional y reconoció que “de no haber Pandemia, la situación sería distinta”. En ese sentido, admitió que desde la dirigencia rural se llevan a cabo “esfuerzos importantes para que el conflicto no se desmadre o detone”. Y explicó: “tomamos medidas de protestas muy mesuradas pero el ambiente y el ánimo están para concretar medidas mucho más fuertes”.Por último, expresó: “queda un largo período con este Gobierno y no hay expectativas que haya políticas favorables al campo porque que gobierna en términos electorales para satisfacer su fuente de votos”.“A CHINA SE EXPORTA CORTES QUE AQUÍ NO CONSUMIMOS”El gerente de Hacienda de la Cooperativa Guillermo Lehmann también opinó sobre el conflicto suscitado con el cierre de las exportaciones y lamentó que se recurran a “recetas viejas que no han dado resultados positivos”. Para Mauricio Tschieder, medidas de estas características generan un impacto negativo en la cadena, principalmente “mucho dolor, desconfianza y desaliento a la inversión”. En ese sentido, admitió: “representa todo el camino contrario a lo que tendríamos que hacer para generar que el costo de producir un kilo de carne sea menor y pueda bajar el precio”.Precisamente al referirse al valor de la carne, señaló que “el verdadero problema es el bajo poder adquisitivo que hoy tiene el ciudadano argentino en función a la economía del propio país”. Por eso, insistió en que mediante la intervención de los mercados “no vamos a lograr solucionar este problema ni hoy ni en el futuro”.Tschieder se mostró “desorientado” con la decisión oficial y explicó: “creemos que esta restricción está afectado a cortes que no consumimos en el país, de baja calidad, porque el 75-80% de las exportaciones que van hacia China contemplan la vaca flaca, conserva, manufactura, cortes que no consumimos aquí”. Y agregó “cuando uno mira el valor que tienen esos cortes realmente no son el problema ni generan un aumento del precio de la carne en el mercado interno”.Cabe destacar que la Cooperativa no llevó a cabo durante la última semana los remates que tenía programados, alineándose con la decisión de la Mesa de Enlace que determinó el cese de la comercialización de hacienda.Por último, indicó: “intervenir los mercados es un problema muy grave que realmente genera distorsiones difíciles de subsanar. En la cooperativa hubo productores con su hacienda lista para vender, a los que tuvimos que asesorar porque no han podido concretar la operación teniendo en cuenta que los frigoríficos también vieron afectada, y en algunos casos, paralizada su actividad”.