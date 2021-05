Ahora el mercado de granos está a la baja: ¿qué hacer?

“La cosecha 20/21 ya no tiene elementos para generar movimientos de precios, tanto los mínimos stocks de soja en Estados Unidos, como los recortes productivos de maíz safriña en Brasil, están tomados por el mercado”, mientras que “las proyecciones hacia la 21/22, publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sumado a pronósticos climáticos favorables en USA, causaron la ruptura de la racha alcista de los últimos meses tanto a nivel internacional como local”, describe la analista del mercado y consultora en agronegocios, Ing. Marianela De Emilio.AJUSTADA RELACIÓN STOCK/CONSUMOLas proyecciones de producción mundial de soja 21/22, según el USDA, suman más de 22 millones de toneladas a la cosecha 20/21, mientras el consumo mundial sumaría más de 11 millones de toneladas, sin embargo la 20/21 arrastra una reducción de 10 millones de toneladas.“En el caso de soja, esta relación stock/consumo 20/21 representa 23,4% del consumo mundial de esta campaña, lo que sostuvo los precios presionados al alza, entre otros condimentos, por casi toda la presente campaña comercial sojera”, explica De Emilio. Se proyecta para la 21/22 un aumento de apenas 0,5% en esta relación, pasando a 23,9%, cuando las campañas 17/18 y 19/20 esta relación stock/consumo se ubicó en 27 y 33%, respectivamente. “Tenemos para la proyectada 21/22 un condimento de base que fortalecerá el sostén de niveles altos de precios”, sin embargo “esto no significa que habrán mercados alcistas, por el contrario, al estabilizarse la oferta de granos, y proyectarse una leve recuperación de stocks, empezando por una mejora en las condiciones climáticas de Estados Unidos, que viene muy acelerada en su siembra (con buenos pronósticos para las próximas semanas), generó bajas semanales de U$S -22/TN en los precios de Chicago, y de U$S -8 a -10/TN en los locales en este final de mayo.Se suma a este escenario en el corto plazo para la soja local, “las complicaciones logísticas por el bajo nivel del río Paraná, que ya dificultó el llenado de siete buques con destino a Asia, y los reclamos del gremio portuario (que solicitan ser vacunados), enrarecen la principal zona agro-exportadora del país”, advierte la experta.En este sentido, De Emilio sugiere considerar los precios locales de soja, que se mantienen en torno a U$S 350/TN para la 21/22, como “excelentes” a pesar de las bajas. “Hay que tomar decisiones de cobertura porque las proyecciones hacia la 21/22 traen calma al mercado internacional, y, si bien julio siempre puede mostrar ruido alcista, también en la historia ha sido un mes de fuertes bajas, en caso que la cosecha del norte se defina hacia buenos rendimientos”, analiza la ingeniera.EL FRENO AL MAÍZAnalizando el cereal estrella de la gruesa, la experta afirma que “los fuertes condimentos alcistas quedaron en el pasado”, ya que los volúmenes mundiales proyectados por el USDA para la 21/22, revelan una relación stock/consumo, sin cambios entre la 20/21 y 21/22, sosteniendo en 24,7% (ver Gráfico). “Al igual que para soja, las mejoras en las condiciones climáticas de Estados Unidos, frenaron los movimientos alcistas, que venían muy fuertes las semanas anteriores, y a pesar de no estar segura la safriña en Brasil, las bajas en Chicago fueron de U$S -33/TN la semana pasada, con leves recuperaciones para los precios futuros 21/22 en Chicago, por importantes compras de maíz 21/22 de parte de China a Estados Unidos”.A nivel local, los precios disponibles también sufrieron bajas, de U$S -8 a -10/TN, sin embargo, sostienen precios por encima de U$S 210/TN, y entre U$S 180 y 190/TN para la 21/22. “Julio podría traer sostén de precios, si presentara complicaciones climáticas en USA, pero también fuertes bajas, en caso que ocurra lo contrario, sumado a una desaceleración de compras de parte de China”, lee De Emilio.En cuanto a trigo, que fue el gran protagonista de la semana pasada en Chicago, la experta dice que las mejoras en las principales zonas productoras de USA “genera un aumento de expectativas de cosecha 21/22, elevando los volúmenes esperados”, y a su vez, provocando bajas en el mercado que presionan a soja y maíz también.Aquí los números del USDA comparando con la 20/21, dan un aumento de casi 13 millones de toneladas de producción mundial, y un aumento de casi 8 millones de toneladas para el consumo, relación stock/consumo que disminuye, pasando de 37,7% a 37,4%. “Si bien, comparado con soja y maíz, parece una relación muy alta, la realidad es que casi la mitad del stock mundial de trigo se encuentra en China, y no está disponible para el resto del mundo, por lo que los números para trigo aún no se consideran holgados, y por lo pronto, las buenas proyecciones de USA en particular, y del Hemisferio Norte en general, traen bajas a las cotizaciones de trigo en Chicago, que promedia bajas de U$S -30/TN en las últimas dos semanas”.A nivel local, los precios se sostienen en torno a U$S 225-230/TN, y los futuros 21/22 por encima de U$S 210/TN.“Son valores aún muy elevados para nuestro mercado, que además lidia con retenciones y amenazas de controles internos, por lo que se recomienda no postergar cierre de precios para una proporción del trigo que espera ser cosechado en la 21/22”, sugiere la ingeniera, incluyendo también en su comentario la “misma recomendación para soja y maíz 21/22”.DECIDIR EN MEDIO DE LA VOLATILIDADLas conclusiones de la experta, luego de una semana anterior con números rojos y esta que es una semana corta (feriados) por delante, y “considerando además el cierre de exportaciones de carnes, que podría traer posibles conflictos en la comercialización de granos a nivel local e internacional”, es: “luego de leer la realidad debemos ver qué hacemos con eso, dado que mirar sin tomar decisiones es también una decisión que traerá consecuencias”. Entonces, desde el lugar del vendedor, “los precios actuales y futuros siguen siendo óptimos para tomar precio y/o cubrir en los mercados de futuros, con o sin compromiso de entrega”. Desde el lugar del comprador, “toda postergación de compras es una buena decisión, con un mercado global expectante a más bajas, que ya cambian compras de corto plazo, por compras en el mediano, quitando fuerza compradora al saldo de cosecha 20/21 a nivel mundial”, sugiere la experta Marianela De Emilio.