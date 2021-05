Los tambos de la cuenca central siguen sin obtener rentabilidad

Según se desprende de los “Costos Regionales de Producción de Leche” publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las cuencas lecheras de Entre Ríos y la Central de Santa Fe todavía no alcanzan lo que las otras ocho regiones vienen logrando desde hace un par de meses: superar la línea de flotación para obtener la mínima rentabilidad del negocio tambero.No es un dato menor si se considera que a nivel nacional, nuestra cuenca es la principal, no en cantidad de litros producidos (la supera Córdoba), sino en cantidad de unidades productivas tambos, rodeo lechero y usinas lácteas, por lo que el análisis promedio de esta variable sirve para interpretar la representatividad del dato.Según la Dirección Nacional de Lechería, el precio de la leche al productor para el mes de abril según los datos del SIGLEA (8.117 liquidaciones de 358 industrias) fue de $ 28,17/litro (29 ctvs de dólar oficial BNA Mayorista), en tanto el “Costo de Producción” que calcula el OCLA en base a datos del INTA Rafaela, fue de $ 27,58 /litro, lo que arroja una tasa de rentabilidad al Capital del 0,86%, todavía inferior al 1%.“Si al Costo de Producción le incorporamos una rentabilidad exigida al Capital Promedio Operado del 5% anual, obtenemos un Precio de Equilibrio de $ 32,33”, que es según este cálculo del OCLA, el “precio necesario para pagar todos los costos en efectivo, mantener el capital y retribuirlo con esa tasa asignada”, que en otras palabras es la sustentabilidad del negocio.La diferencia entre el precio percibido y el precio de equilibrio es de $ 4,02 y US$ 0,043/litro de leche, alrededor de un 12% menos.LA TENDENCIA SE REVIERTE LENTAMENTESegún los datos de OCLA, “luego de seis meses consecutivos, la rentabilidad del tambo promedio se neutraliza en marzo y en abril se torna levemente positiva”, pero “cabe aclarar que hay algunas regiones con rentabilidad negativa en los últimos nueve meses”, tal el caso de nuestra cuenca lechera central (ver Gráfico).“Cuando se analiza cada región y cada estrato pueden observarse diferentes realidades referidas a los niveles de productividad y eficiencia, y aunque tamaño no es sinónimo de eficiencia, los tambos de los estratos más grandes son los que generalmente presentan menores costos, mejores precios y mayores tasas de rentabilidad”, indica el OCLA.Un dato que podría agravar el cuadro de los tambos en la coyuntura es que “para el mes de mayo actual deberán evaluarse los efectos del cierre de exportaciones de carne en los recuperos que genera la venta de las vacas de rechazo”, principal categoría que engrosa las exportaciones hacia China. “El tambo tiene recuperos por venta/cesión de terneros y venta de vacas de rechazo (entre 20 y 30% del total de vacas) y ambos en abril generaron un recupero de costos del 15% respecto al ingreso por venta de leche”, pero “si el cierre de exportaciones reduce los valores de venta de la vaca de rechazo como es esperable, esto puede incrementar el costo de producción de leche entre $ 1 y $ 2 por litro”, analiza el Observatorio.Además, se sigue observando una alta dispersión de costos, precios de equilibrio y rentabilidades entre estratos productivos y entre regiones: “el costo presenta un desvío estándar de $ 1,31/litro (4,8% el coeficiente de variación)”.